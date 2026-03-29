Tragedija na stadionu na kojem će se održati ceremonija otvaranja SP-a

AP Photo/Fernando Llano via Guliver

Tragedija u Meksiku.

U subotu je na novoobnovljenom stadionu Banorte u Ciudad de Mexicu poginuo muškarac nakon što je pao s lože neposredno prije utakmice povodom ponovnog otvaranja stadiona, priopćile su sigurnosne službe.

PROČITAJTE I: Ovo su mogući protivnici Hrvatske u nokaut fazi Svjetskog prvenstva

Tragedija se dogodila na objektu poznatijem po starom imenu Azteca, gdje se odigrala prijateljska utakmica između Meksika i Portugala, piše Reuters.

Prema navodima vlasti, preminuli muškarac bio je pod utjecajem alkohola. Pokušao je preskočiti s lože na drugoj razini na onu na prvoj, penjući se pritom po vanjskom dijelu konstrukcije, nakon čega je pao u prizemlje.

Na ovom će se stadionu 11. lipnja održati ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva. Time bi postao prvi stadion u povijesti koji je bio domaćin utakmicama na čak tri različita svjetska prvenstva.