Tko je Eloy Room: Srpski zet ispisao povijest i oduševio svijet!

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Alexandra Fechete SPP via Guliver

Eloy Room je s 15 obrana donio povijesni bod reprezentaciji Curaçaa, spustivši rampu Ekvadoru i oduševivši ljubitelje nogometa.

Svijet sada priča o srpskom zetu, jer je zaručnica sjajnog vratara influencerica i modna blogerica Zorana Jovanović, poznata na društvenim mrežama pod nadimkom Zorannah.

Zajedno su od 2023. godine, a u veljači ove godine Eloy je zaprosio Zoranu.

Zorana je povijesnu utakmicu svog zaručnika pratila uživo na stadionu u Kansas Cityju. Naravno, nije prošlo bez objave poljupca na društvenim mrežama.