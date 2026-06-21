Tko je Eloy Room: Srpski zet ispisao povijest i oduševio svijet!

FIFA World Cup 21. lip 20268:22 0 komentara
Alexandra Fechete SPP via Guliver

Eloy Room je s 15 obrana donio povijesni bod reprezentaciji Curaçaa, spustivši rampu Ekvadoru i oduševivši ljubitelje nogometa.

Svijet sada priča o srpskom zetu, jer je zaručnica sjajnog vratara influencerica i modna blogerica Zorana Jovanović, poznata na društvenim mrežama pod nadimkom Zorannah.

Zajedno su od 2023. godine, a u veljači ove godine Eloy je zaprosio Zoranu.

Zorana je povijesnu utakmicu svog zaručnika pratila uživo na stadionu u Kansas Cityju. Naravno, nije prošlo bez objave poljupca na društvenim mrežama.

Eloy Room rođen je u Nizozemskoj 1989. godine. Dugo je bio vratar Vitessea te je s tim klubom osvojio trofej nacionalnog kupa.

POVEZANO

Nastupao je i za PSV Eindhoven, potom za Columbus Crew u SAD-u, a sada brani za Miami FC, koji se natječe u drugom rangu nogometnog prvenstva u SAD-u.

Ušao je u povijest kao vratar s najviše obrana na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva bez produžetaka (15). Rekord i dalje drži Amerikanac Tim Howard sa 16 obrana, ostvarenih 2014. godine u osmini finala protiv Belgije.

Nakon utakmice nije bio pretjerano skroman u izjavi te je poručio da očekuje kip u domovini.

Room je govorio i o Howardovu rekordu te istaknuo da bi ga nadmašio da je imao samo jednu obranu više, budući da je Amerikanac svoj učinak ostvario uz produžetke.

FIFA je, naravno, Rooma proglasila za najboljeg na utakmici.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup