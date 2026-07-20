The Telegraph oštar: ‘Nogomet 1:0 kriminalci’

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AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1:0.

Furija je tijekom susreta imala 20 udaraca, pri čemu 12 u okvir, dok su Argentinci uputili tek dva udarca, oba u posljednjim minutama susreta, ali ne i u okvir gola.

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Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa. Argentina je u 94. minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Enzo Fernandez.

Daleko je otišao The Telegraph koji je slavio Španjolsku kao zaštitnika nogometa.

“Nogomet 1, kriminalci 0. Bili su potrebni produžeci da bismo došli do ovoga, ali je sport, srećom, na kraju pobijedio. Španjolska je osvojila Svjetsko prvenstvo i svi smo time dobili. Nogomet je zbog toga bolji. Bilo je potrebno da Španjolska pobijedi u ovom finalu”, navodi se u tekstu.

Posebno su kritizirali napadački učinak Argentine.

“Messi i Argentina nisu zaslužili ništa jer nisu učinili ništa. Postali su prvi finalisti Svjetskog prvenstva koji u osnovnom vremenu nisu uputili nijedan udarac. Nisu ponudili ništa osim prekršaja, prekršaja i još prekršaja”, piše The Telegraph pa dodaje:

“U prvom poluvremenu napravili su više prekršaja, devet, nego što su imali dodavanja u posljednjoj trećini terena, osam. Bio je to jadan i depresivan nogomet. Na kraju su dobili ono što su zaslužili.”