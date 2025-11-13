Težak udarac za Njemačku pred završnicu kvalifikacija: Kapetan se ozlijedio na treningu!

Podijeli :

Guliver Image

Na treningu njemačke nogometne reprezentacije gležanj je ozlijedio njen kapetan, 30-godišnji Joshua Kimmich, koji je time dvojben za završnicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Njemački nogometni savez je potvrdio da Kimmich sigurno neće igrati u pretposljednjem kolu skupine A kada Njemačka gostuje kod Luksemburga u petak. Još uvijek postoji mogućnost da igrač Bayerna zaigra u posljednjem ogledu, a to je domaći dvoboj u Leipzigu protiv Slovačke 17. studenoga gdje će se gotovo sigurno odlučivati o pobjedniku skupine i reprezentaciji koja direktno putuje na SP.

Dva kola prije kraja Njemačka i Slovačka su bodovno izjednačene na vrhu ljestvice. Imaju po devet bodova, dok tri manje ima Sjeverna Irska na trećem mjestu.

Slovačka će prije gostovanja kod Njemačke odigrati domaći ogled protiv Sjeverne Irske.

Kimmich je njemački reprezentativac od 2016. godine. Skupio je već 105 nastupa za Elf, a postigao je i deset pogodaka.

