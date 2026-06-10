Terry oštro kritizirao Tuchela: ‘Pogriješio je u tri od četiri odluke’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nekadašnji kapetan reprezentacije Engleske John Terry bio je vrlo oštar prema izboru igrača koji je napravio Thomas Tuchel uoči Svjetskog prvenstva. Da se njega pita, pola igrača koji idu na Mundijal - ostalo bi kod kuće.

Puno se prašine podiglo kada je Thomas Tuchel objavio svoj popis na kojem nema nekih imena koja su svi navijači željeli vidjeti, poput Phila Fodena i Colea Palmera.

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“Jednostavno, mislim da moraš povesti najbolje igrače. Tu je samo 13, 14 ili 15 igrača koji mogu igrati ako želiš pobijediti na Svjetskom prvenstvu. Kada pogledam ostatak, nisam siguran da su to igrači koji trebaju igrati”, rekao je Terry.

Istaknuo je posebno nedostatak iskustva na velikim turnirima kod većeg broja igrača:

“Moram reći da mi se Tuchel jako sviđa. Gledao sam ga kako radi u Chelseaju… Donio im je uspjeh. Ono što mi se kod njega sviđa je to što se ne boji donijeti ove velike odluke, to smo vidjeli i na ovom popisu. Ali, to je nešto s čime se zapravo ne slažem. U smislu toga koje je igrače izabrao. Harry Maguire, na primjer. Luke Shaw. Gledamo O’Reillyja koji igra na lijevom beku. Nekome kao što je on potreban je netko kao Luke Shaw da mu pomaže, da ga savjetuje jer je on naša budućnost na sljedećem Svjetskom prvenstvu. Cole Palmer – velika odluka. Mislim da je pogriješio u tri od četiri velike odluke. Mislim da su ti potrebni najbolji igrači. Za mene je Maguire bolji od Dana Burna, a ako se netko ozlijedi, više bih volio vidjeti Maguirea nego Johna Stonesa”, zaključio je Terry.

Engleska Mundijal otvara dvobojem protiv Hrvatske 17. lipnja.