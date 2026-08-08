Telegraph ozbiljno optužio Infantina: Njegova ljubavnica isplaćena je novcem UEFA-e?

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Gianni Infantino posljednjih se mjeseci suočava sa sve većim političkim pritiskom. Predsjednik FIFA-e donedavno je djelovao kao gotovo siguran kandidat za novi, četvrti mandat, no sve otvoreniji sukob s europskim savezima i nove kontroverze počinju ozbiljno narušavati njegovu poziciju.

Novi udarac stigao je iz Velike Britanije. The Telegraph, pozivajući se na više visokih izvora iz UEFA-e, objavio je tekst u kojem iznosi ozbiljne optužbe povezane s Infantinovim mandatom na mjestu glavnog tajnika UEFA-e.

Prema navodima britanskog lista, Infantino je tada navodno bio u vezi sa zaposlenicom UEFA-e koja je tijekom tog razdoblja napredovala na bolje plaćenu menadžersku poziciju. Nakon što je napustila organizaciju, dobila je, tvrdi Telegraph, izdašnu financijsku nagodbu.

Prema objavljenim informacijama, njezina godišnja plaća nakon napredovanja iznosila je oko 160.000 švicarskih franaka. Njezin profesionalni napredak navodno je izazvao pitanja unutar UEFA-e, a slučaj je na kraju stigao i do tadašnjeg predsjednika Michela Platinija.

“Platini je izazvao Giannija, rekavši nešto poput: ‘Ona ili ti?’ Gianni je odgovorio: ‘Ona će otići’, i tako je i bilo”, rekao je jedan od izvora za The Telegraph.

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Žena je potom napustila UEFA-u, a britanski list navodi da je dobila šesteroznamenkastu otpremninu. UEFA je uz to financirala i njezin MBA studij na poslovnoj školi, vrijedan oko 45.000 funti godišnje.

UEFA je potvrdila da je isplata izvršena te da je bila upoznata s navodima, ali tvrdi da je sve provedeno u skladu s pravilima koja su tada bila na snazi. Iz organizacije su također istaknuli da su interna pravila od 2016. godine dodatno pooštrena.

Infantino sve optužbe odbacuje. Preko glasnogovornika FIFA-e opisao ih je kao “neistinite i klevetničke”.

Nove optužbe dolaze u vrlo osjetljivom trenutku za Infantina, koji se već nalazi pod snažnim političkim pritiskom zbog svojih poteza na čelu FIFA-e.

Posebno je odjeknuo projekt poznat kao “FIFA Forward Enterprise” (FFE), kojim se navodno razmatrala prodaja 20 posto budućih prihoda od Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Projekt je trebao donijeti oko 4,2 milijarde dolara, a među potencijalnim ključnim ulagačima spominjala se i tvrtka povezana s Joshom Kushnerom.

Prijedlog je izazvao snažan otpor unutar nogometne obitelji, a predvodila ga je UEFA na čelu s Aleksandrom Čeferinom. Europski savezi otišli su toliko daleko da su zaprijetili bojkotom FIFA-inih natjecanja, dok su projekt opisivali kao pokušaj prodaje “duše nogometa”. Otpor se potom proširio i na saveze iz Sjeverne i Srednje Amerike te Azije.

Infantino je na kraju odustao od projekta, što se smatra jednim od njegovih najvećih političkih poraza. UEFA je nakon toga poručila da je izgubio “ne samo njihovo povjerenje, već i povjerenje mnogih drugih članova nogometne obitelji”.

Nezadovoljstvo, prema pisanju Telegrapha, nije bilo ograničeno samo na relaciju FIFA-UEFA. Britanski list navodi da je dio zaposlenika FIFA-e također bio nezadovoljan načinom na koji Infantino vodi organizaciju. Glavni operativni direktor Kevin Lamour navodno je rekao da se dio zaposlenika osjeća “prevareno”, dok je Infantinov viši savjetnik Carlos Cordeiro podnio ostavku.

UEFA je zbog cijelog slučaja zaprijetila i pravnim koracima. Odvjetničkim pismom zatražila je od 18 visokih dužnosnika, među kojima su Infantino i Arsene Wenger, da sačuvaju dokumente i elektroničku komunikaciju koja bi potencijalno mogla biti relevantna za slučaj.

Kontroverze oko FIFA-e nisu počele ovim projektom. Infantino je godinama jedan od najvećih zagovornika promjena u svjetskom nogometu, a posebno je inzistirao na proširenju Svjetskog prvenstva s 32 na 48 reprezentacija. Novi format prvi je put primijenjen na ovogodišnjem turniru.

Sada se već raspravlja i o mogućnosti dodatnog proširenja, pa bi na Svjetskom prvenstvu 2030. godine mogle nastupiti čak 64 reprezentacije. Infantino takve ideje brani argumentom da veći broj zemalja treba dobiti priliku “sanjati”, dok kritičari upozoravaju na pad kvalitete natjecanja i sve veće logističke probleme.

Ipak, najveći izazov za Infantina mogao bi biti političke prirode – njegov reizbor.

FIFA je ranije objavila da je dobila pisma podrške gotovo 200 od ukupno 211 članica, zbog čega se njegov četvrti mandat činio gotovo sigurnim. No prvi ozbiljan znak promjene stigao je iz Walesa, čiji je nogometni savez javno povukao svoju podršku.

Takav potez mogao bi ohrabriti i druge europske saveze da učine isto. UEFA već traži potencijalnog protukandidata za izbore koji će se održati u ožujku, dok rok za prijavu kandidatura istječe 18. studenoga.

Infantinov četvrti mandat donedavno je izgledao praktički zacementirano. No uz nove optužbe, sve otvoreniji sukob s UEFA-om i znakove nezadovoljstva unutar FIFA-e, borba za novi mandat više ne izgleda tako jednostavno.