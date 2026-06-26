Tavares za SK: Vozinha bi mogao u HNL, a Zelenortske Otoke će sada svi pamtiti

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Foto: NK Varaždin

Zelenortski Otoci za mnoge su najljepša priča Svjetskog prvenstva 2026., a sve o njihovom uspjehu i značenju koje nogomet ima u ovoj maloj otočnoj zemlji saznali smo od Iurija Tavaresa.

Krilni napadač Varaždina pričao nam je o radosti koja vlada Zelenortskim Otocima nakon remija protiv Španjolske (0:0) i Urugvaja (2:2) na Svjetskom prvenstvu, otkrio manje poznatu priču planetarno popularnog 40-godišnjeg vratara Vozinhe pa ispričao sve o nogometu u njegovoj zemlji koji, baš kao što je slučaj u Hrvatskoj, uživa gotovo religijski status.

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Za početak nas je zanimalo kakva je trenutačna situacija na Zelenortskim Otocima – vlada li potpuna euforija nakon što je njihova reprezentacija prvo zaustavila Španjolsku u dolasku do sva tri boda, a potom i Urugvaj?

“Ovo je sjajan rezultat za nas. U mojoj domovini vlada velika radost. Nama je ovo prvi put da smo na Svjetskom prvenstvu i to što smo imali ovakav start je fenomenalno, svi su jako sretni. Sada cijeli svijet priča o Zelenortskim Otocima, za koje mnogi donedavno nikada nisu čuli”, rekao je u uvodu razgovora za Sportklub.

Tavares je bio dio reprezentacije 2022. godine, upisavši pritom nastup protiv San Marina. S nekoliko igrača koji su sada u Americi dijelio je svlačionicu pa, kaže, nije toliko iznenađen ovim dosegom.

“Osobno, nisam iznenađen. Poznajem igrače i znam njihove kvalitete. Očekivanja uoči SP-a bila su 50:50 – dio navijača bio je sretan što smo uopće tamo i nadao se da nećemo doživjeti visoke poraze, drugi dio je vjerovao da je baš ovo moguće za nas.”

Prisjetimo se te uvodne utakmice protiv Španjolske. Vozinha je imao sedam ključnih obrana, a Zelenortski Otoci pokazali su da ovakvom kompaktnom igrom mogu do pozitivnog rezultata i protiv najvećih. Kako je to promijenilo percepciju ove reprezentacije?

“Sve se promijenilo nakon te utakmice. Igrači su detaljno pratili plan izbornika i uspjeli zaustaviti favorite. Mala smo nacija, a ovaj rezultat ulio je ogromno samopouzdanje i dao nadu.”

Vratimo se kratko na Vozinhu, koji je preko noći postao globalna senzacija, što najbolje potvrđuje astronomski rast broja pratitelja na društvenim mrežama (trenutačno ih ima skoro 16 milijuna). Kakav je bio njegov status na Zelenortskim Otocima prije turnira u usporedbi s reputacijom koju uživa sada?

“Ne poznajem ga osobno jer nije bio u reprezentaciji kada sam ja bio pozvan. Mogu reći da je uživao veliki respekt i prije Španjolske, a nakon svega što je napravio u toj utakmici, sada ga cijenimo još više i zaslužuje da ga cijela zemlja slavi.”

Otkrio nam je i jednu zanimljivu priču: prije SP-a pisalo se kako je Vozinha razmišljao o umirovljenju te je na odlazak na Mundijal pristao tek nakon što ga je na to nagovorio izbornik Bubista.

“Po onome što se pisalo, planirao je umirovljenje po završetku sezone, ali nakon što je reprezentacija izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, Bubista mu je rekao da je to najveći dar koji si može dati pri kraju karijere i promijenio njegovu odluku.”

Vozinha je, nakon isteka ugovora s portugalskim drugoligašem Chavesom, slobodan igrač. No, Tavares je uvjeren da će mu ovi nastupi dati vjetar u leđa da nastavi s karijerom i pronađe novi klub.

U šali smo ga upitali ima li šanse da ga gledamo na HNL travnjacima po povratku s Mundijala, a simpatični napadač Varaždina tvrdi da bi to bila sasvim dobra opcija i za Vozinhu i za određene klubove HNL-a.

“Pokazao je da je još na visokoj razini, mislim da ima još pokoju sezonu u sebi. Mogao bi igrati u HNL-u, to bi bilo dobro za obje strane! On definitivno ima kvalitetu za igranje hrvatske lige, pokazao je što može i siguran sam da bi bio pojačanje, a možda bi i njemu bilo drago doći.”

Reprezentacija je pružila još jednu briljantnu predstavu protiv Urugvaja (2:2). Iako Vozinha ovoga puta nije uspio sačuvati mrežu netaknutom, suigrači su se iskazali s dva pogotka. Strijelci su bili Kevin Pina i Helio Varela, no to im nije donijelo herojski status u domovini – uspjeh ondje pripada kolektivu.

“Ne, naš mentalitet je drugačiji – na ovo gledamo kao na timski uspjeh. U nogometu ponekad postoje nepravde i ne dobiju svi priliku pokazati svoje kvalitete. Zato je za naše igrače to još veći uspjeh: pokazali su se na najvećoj pozornici i uvjeren sam da će napraviti dobre transfere.”

Pobjeda protiv Saudijske Arabije sigurno vodi Zelenortske Otoke u nokaut fazu s ukupno pet osvojenih bodova, pri čemu bi i bod mogao biti dovoljan. Kakva su očekivanja nacije?

“Iskreno, mi smo samo jako sretni što smo došli do Svjetskog prvenstva. Sve dalje od toga, uključujući rezultate protiv Španjolske i Urugvaja, nadmašuje sva očekivanja. Ipak, svakako da se javila nada da možemo još više, jer smo pokazali da možemo protiv svakoga. Ovo je Svjetsko prvenstvo, iznenađenja se događaju i u nogometu je sve moguće, a mi to dokazujemo. Na Zelenortskim Otocima zato vlada veliko uzbuđenje”, rekao je Tavares pa najavio ključan dvoboj koji se igra s noći petka na subotu u 2 sata.

“Gledajte, za nas je ovo najveći izazov do sada. Sjetite se samo što je Saudijska Arabija napravila Argentini na prošlom SP-u i kako su ih pobijedili 2:1. Uništili su ih! Bit će jako teško za nas, čak i teže nego u prethodnim utakmicama, ali idemo s visokim samopouzdanjem.”

Hrvatskim navijačima je nogomet, a posebno onaj klupski, gotovo u statusu religije. Kako je na Zelenortskim Otocima? Kakva je domaća liga i koliko se prati?

“Da, i ovdje je tako, možemo reći da nogomet ima gotovo religijski status. No, domaći nogomet nije razvijen. Liga je profesionalna, ali vrlo mala i nije jaka. Nedostaje novca i ulaganja, a nadam se da će se to promijeniti nakon Svjetskog prvenstva.”

Doznali smo i kako je čitava Tavaresova obitelj, osim majke, otputovala u SAD. Otkrio nam je njihove dojmove i pojasnio kako to da jedna nacija od tek 525 tisuće stanovnika ima toliko snažnu podršku.

“Svi su išli, cijela obitelj, jedino je majka ostala kod kuće. Imamo direktan let za SAD pa smo dobro povezani, a ovo je prilika koju su svi željeli iskoristiti. Imamo puno svojih navijača ondje. Svi sada prepoznaju naša obilježja i puno je navijača drugih zemalja koji se vesele našim rezultatima.”

Odlasci na utakmice u SAD nisu strani njegovoj obitelji jer je Tavares od veljače 2024. do srpnja 2025. igrao za Charlotte FC. Svlačionicu je tada dijelio s hrvatskim vratarem Kristijanom Kahlinom, kojem su se mnogi nadali na popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, nakon što je godinama jedan od najboljih vratara MLS-a. Dapače, 2024. uvršten je u najbolju postavu lige.

“Kahlina je uvjerljivo najbolji vratar s kojim sam se susreo! Osim toga je i sjajna osoba, ostali smo u bliskom kontaktu te se i dalje stalno čujemo. Pomogao mi je pri dolasku u Hrvatsku. Osobno smatram da sigurno ima kvalitetu biti dio hrvatske reprezentacije, no Dalić na raspolaganju ima niz sjajnih vratara i konkurencija je jaka.”

Za kraj nam je 25-godišnji igrač Varaždina otkrio i svoje planove za nadolazeću sezonu. Prošle godine ostavio je vrlo dobar dojam sa šest asistencija i pet golova u 36 nastupa, pri čemu će se još dugo pamtiti golčina Hajduku u remiju 1:1.

Varaždin je sezonu završio na povijesnoj trećoj poziciji i već krenuo s pripremama za novi nastup u Europi i, kaže Tavares, napad na još jednu sezonu za pamćenje u HNL-u.

“Osobno sam takav da uvijek težim nadmašiti svoj učinak. Kada sam došao prošle sezone, rekao sam da možemo napraviti velike stvari. I u tome smo uspjeli. Sada sam uvjeren da možemo još više”, zaključio je.