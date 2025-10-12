Talijani: Nema odmora za vječnog Modrića

Podijeli :

xxBorisxKovacevx via Guliver

Brojni hvalospjevi ponovno stižu na račun Luke Modrića.

Luka Modrić nastavlja pomicati granice i u 41. godini života, dokazujući da su godine za njega samo broj. Hrvatski maestro i dalje je ključni igrač kako za Milan, tako i za reprezentaciju, a u posljednje tri utakmice odmorio je svega devet minuta, piše Football Italia.

Modrić, koji je ovog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, započeo je svih šest utakmica Serie A ove sezone. Na svom debiju protiv Cremonesea, u porazu 2:1, odmorio je posljednjih 16 minuta, a od tada je zamijenjen samo jednom, u pobjedi 3:0 nad Udineseom izašao je devet minuta prije kraja.