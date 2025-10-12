Talijani: Nema odmora za vječnog Modrića

Brojni hvalospjevi ponovno stižu na račun Luke Modrića.
Luka Modrić nastavlja pomicati granice i u 41. godini života, dokazujući da su godine za njega samo broj. Hrvatski maestro i dalje je ključni igrač kako za Milan, tako i za reprezentaciju, a u posljednje tri utakmice odmorio je svega devet minuta, piše Football Italia.
Modrić, koji je ovog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, započeo je svih šest utakmica Serie A ove sezone. Na svom debiju protiv Cremonesea, u porazu 2:1, odmorio je posljednjih 16 minuta, a od tada je zamijenjen samo jednom, u pobjedi 3:0 nad Udineseom izašao je devet minuta prije kraja.
Bivši osvajač Zlatne lopte odigrao je i svih 90 minuta za Hrvatsku u remiju 0:0 protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u četvrtak navečer. Iako je dobio nešto poštede u talijanskom kupu, kada se zbroje obveze u prvenstvu i reprezentaciji, propustio je samo 23 minute igre u sedam ovosezonskih nastupa.
Koliko je važan za Milanovu momčad, pokazuje i podatak da je samo stoper Matteo Gabbia odigrao više minuta u Serie A od Modrića. Gabbia je na terenu proveo svaku minutu dosadašnjeg dijela prvenstva. Zanimljivo, Modrić je skupio više minuta čak i od prvog vratara Mikea Maignana, koji je zbog ozljede morao napustiti igru protiv Bologne u rujnu te je propustio idući susret, stoji u tekstu spomenutog medija.
