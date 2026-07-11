Svjetsko prvenstvo uzelo još jednu ‘žrtvu’: Australac operirao koljeno

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xAndrexWeeningx via Guliver Image

Lijevi bočni australske nogometne reprezentacije Jordan Bos (23) u subotu je operirao lijevo koljeno koje je ozlijedio tijekom Svjetskog prvenstva te ga očekuje tromjesečna stanka, objavio je njegov klub, nizozemski velikan Feyenoord.

Bos je zadobio ozljedu tijekom prvog poluvremena dvoboja 16-ine finala protiv Egipta kojega je Australija na kraju izgubila nakon raspucavanja s bijele točke.

Bos je startao za Australiju u sve četiri utakmice na ovom SP, a prošle je sezone za Feyenoord upisao 36 nastupa i četiri pogotka. Nastavljaju se tako brojne ozljede na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Nedavno je Amadou Onana teško ozlijedio koljeno, a velike probleme ima i Johan Manzambi, reprezentativac Švicarske koji će propustiti četvrtfinalni susret s Argentinom.