Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi oborilo je rekord po broju gledatelja, ali jedan iz 1994. godine još uvijek stoji

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xAlejandroxEspinox alejandroespino_mexico_southafrica_2526-4 via Guliver Image

Na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu bit će postavljen novi rekord po ukupnom broju gledatelja na tribinama, što je i logično s obzirom na povećanje broja odigranih utakmica, ali rekord po prosječnom broju gledatelja neće biti premašen.

Nakon što su odigrane sve utakmice osmine finala na ovom Svjetskom prvenstvu, odnosno njih 96 od 104, ukupan broj gledatelja na tribina je došao do broja 6.259.589, što čini prosjek od 65.204 po utakmici, objavili su u četvrtak iz Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

No, čak i da na preostalih osam dvoboja popunjenost tribina bude maksimalna, rekord postavljen 1994., kad su Sjedinjene Američke Države samostalno ugostile 24 reprezentacije, neće biti nadmašen, a iznosi 68.991 gledatelj po utakmici.

Dosadašnji rekord po ukupnom broju gledatelja je također postavljen 1994., kad je na tribinama devet američkih stadiona na 52 utakmice bilo 3.587.538 ljudi.

FIFA je objavila da je u dosadašnjem dijelu turnira kojem su domaćini bili SAD, Kanada i Meksiko 99,7% mjesta na tribinama bilo zauzeto, iako je na nekim dvobojima bilo vidljivo da je bilo i više praznih sjedalica.

Kapacitetom najveći stadion na kojem su igrane utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu, Azteca u Mexico Cityju (80.824 gledatelja), prema podacima FIFA-e je bio rasprodan za svih pet dvoboja.

Svih preostalih osam utakmica na ovom SP-u bit će odigrano na američkim stadionima.