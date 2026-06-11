Svjetski prvaci u momčad za Mundijal pozvali igrača koji je ispisao povijest Premier lige

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(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Prije nešto manje od tjedan dana Argentinu je pogodio izostanak stopera Marseillea Leonarda Balerdija. Dugo je Lionel Scaloni vagao o igraču kojega će pozvati kao zamjenu, a svi su nagađali o jednom igraču.

Riječ je o Marcosu Senesiju koji je ove sezone s Bournemouthom izborio europsko natjecanje prvi put u klupskoj povijesti, no odmah po završetku Premier lige napustio je klub. Argentinac nije produžio ugovor, a to je iskoristio Tottenham koji ga je potpisao kao slobodnog igrača. Senesija vide kao igrača koji bi Spurse mogao podići s dna Premier lige gdje su boravili posljednje dvije godine.

Senesi se očekivao na prvotnom popisu Scalonija zbog sjajne sezone u dresu Trešnjica, no tek je sada dobio svoj poziv. On igra na poziciji lijevog stopera gdje bi trebao zaigrati iskusni 38-godišnji Nicolas Otamendi. Senesi bi tu mogao tražiti svoju priliku za minutažom te bi mogao doći do svog četvrtog nastupa za Argentinu, aktualne svjetske prvake.

29-godišnji stoper je za Argentinu igrao u prijateljskim utakmicama s Mauritanijom, Venezueleom te Estonijom.

Argentina će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini J s Austrijom, Alžirom i Jordanom.