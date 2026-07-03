Švicarska s dva gola Alžiru izborila osminu finala SP-a

Švicarska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva 2:0 pobjedom protiv Alžira u susretu šesnaestine finala igranom u Vancouveru.

Strijelci za Švicarsku bili su Breel Embolo (10) i Dan Ndoye (46).

Švicarska se pokazala konkretnijom i opasnijom momčadi od Alžira. Već u svojoj prvoj ozbiljnoj akciji stigla je do prednosti, mladi Manzambi je probio lijevi bok, ubacio u peterac gdje je Embolo reagirao brže od dvojice alžirskih stopera i skrenuo loptu u mrežu.

Do kraja prvog poluvremena Švicarska je mirno držala minimalno vodstvo da bi već u prvoj minuti nastavka iskoristila veliku pogrešku Alžira pred vlastitim golom. Lopta je stigla do Ndoyea koji se odlučio na udarac sa 15-ak metara kojega nisu zaustavili ni braniči koji su krenuli u blok niti vratar Zidane koji je prekasno vidio loptu.

Alžir se vrlo brzo zatim ipak mogao vratiti u utakmicu, ali pokušaj Mahreza u 50. minuti blokirao je Zakaria.

Trebala je pobjeda Švicarske biti i uvjerljivija, ali Rieder u 80. minuti nije uspio s dva metra poslati loptu u prazan gol nakon sjajnog ubacivanja Embola.

Švicarska će u osmini finala 7. srpnja također u Vancouveru igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija – Gana koji je na programu u noći s petka na subotu.