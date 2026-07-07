Švicarska nakon drame penala izborila prvo četvrtfinale SP-a nakon 72 godine

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(AP Photo/Abbie Parr) via Guliver Image

U Vancouveru je u 22 sata po hrvatskom vremenu krenuo posljednji susret osmine finala Svjetskog prvenstva, Snage su odmjerile reprezentacije Švicarske i Kolumbije, a o posljednjem putniku u četvrtfinale odlučilo je raspucavanje penala gdje je bolja bila reprezentacija Švicarske s 0:0 (4:3 nakon jedanaesteraca).

Veći dio prve četvrtine utakmice protekao je bez velikih prilika. Tek vrijedi izdvojiti situaciju iz 21. minute kada je Gustavo Puerta natjerao švicarskog vratara Gregora Kobela na obranu.

Nakon prve hidracijske pauze ipak se susret malo ubrzao pa je u 30. minuti zaprijetila Švicarska. Tada je pucao Fabian Rieder kojemu je pokušaj obranio kolumbijski vratar Camilo Vargas. Dvije minute kasnije zaprijetila je Švicarska udarcem Dana Ndoyea, ali opet je siguran bio Vargas.

Nakon toga je veću inicijativu imala Kolumbija, no do kraja poluvremena nije bilo većih opasnosti po gol i na predah se otišlo s 0:0.

Ni u drugom dijelu nije bilo prilika te samim time ni pogodaka te se otišlo u dodatnih 30 minuta susreta. Tamo je Kolumbija bila bolja, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu. Jhon Lucumi pogodio je gredu u 99. minuti, Jamintonu Capazu udarac je obranio Kobel, a u 115. minuti je Campaz poslao loptu preko gola te se otišlo u raspucavanje penala.

Raspucavanje je otvorio Juan Quintero sigurnim udarcem po sredini gola za 1:0 Kolumbije. Za Švicarsku je odgovornost preuzeo kapetan Granit Xhaka koji je uz dodir Vargasa zabio za 1:1.

Kapetan Kolumbije Davinson Sanchez bio je sljedeći izvođač. On je pogodio gredu i Švicarska je dobila prednost. Zeki Amdouni pucao je sljedeći i pogodio za 2:1 Švicaraca.

Campazo je u sljedećoj seriji uz dosta sreće pogodio za 2:2, ali Švicarci su imali penal manjka. Manuel Akanji je pucao taj jedanaesterac te je treću seriju zaključio promašajem gola.

Cucho Hernandez zatim je propustio dovesti Kolumbiju u vodstvo, odnosno onemogućio ga je u tome Kobel koji je taj udarac sjajno obranio. Cedric Itten kaznio je taj promašaj udarcem po sredini gola.

Donijelo je to dvije meč-lopte za Švicarsku. Prvu je mogao realizirati vratar Kobel, a drugu jedan od igrača. Luis Diaz preuzeo je odgovornost za Kolumbiju i pogodio je sigurno za 3:3 i ostanak Kolumbije na životu.

Ruben Vargas odlučio je pucati penal za pobjedu, a njegov imenjak taj udarac nije uspio obraniti i Švicarska je tako izborila četvrtfinale gdje je čeka Argentina.

Ovo je Švicarskoj prvo četvrtfinale nakon 72 godine, odnosno 1954. godine kada su Švicarci bili domaćini. Te godine izgubili su od Austrije sa 7:5 u utakmici koja je donijela najveći broj golova na utakmici Svjetskog prvenstva.