Švicarska je odigrala 42 utakmice na Svjetskom prvenstvu: Ovo im se nikad nije dogodilo

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(AP Photo/Eakin Howard) via Guliver Image

Švicarska je utakmici prvog kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi igrala protiv reprezentacije Katara koja je tek drugi put u povijesti sudionik Mundijala. Nakon prvog poluvremena Švicarska je vodila 1:0 golom Breela Embola iz kaznenog udarca, a upravo je taj podatak posebno zanimljiv.

Naime, taj dosuđeni jedanesterac ujedno je i prvi koji se dosudio za Švicarsku u povijesti svjetskih prvenstava. Da je ovo prvi nastup Švicarske na Mundijalu, taj podatak ne bi bio čudan, no ovo je europskoj zemlji već 13. put da igra na najvećoj svjetskoj smotri.

Nisu bili čak ni neuspješni da bi imali mali broj utakmica. Tako su tri puta igrali četvrtfinale te tri puta osminu finala. Ovo im je 42. utakmica na Svjetskom prvenstvu što podatak čini još zanimljivijim.

Nije Švicarska jedina reprezentacija koja je toliko dugo čekala na kazneni udarac. Lošija ekipa od njih u tom segmentu je Maroko koji je odigrao 23 utakmice bez dosuđenog penala na Svjetskom prvenstvu. Marokanci noćas u ponoć igraju protiv Brazila u prvoj utakmici skupine C.