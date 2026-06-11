Svi stadioni Svjetskog prvenstva 2026: Vodič kroz SAD, Kanadu i Meksiko

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Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će turnir kakav nogometni svijet još nije vidio. Rekordne 104 utakmice odigrat će se u svega 39 dana, kroz četiri vremenske zone i tri države, na lokacijama udaljenima i do 4.500 kilometara jedna od druge.

Za organizaciju ovog megalomanskog događaja FIFA je izabrala 16 gradova domaćina diljem Sjeverne Amerike, predstavljajući neke od najimpresivnijih i najpoznatijih stadiona na sviјetu. Od ultramodernih zdanja poput stadiona SoFi u Los Angelesu, čija je izgradnja koštala rekordnih 5,5 milijardi dolara, do legendarnog stadiona Azteca u Mexico Cityju, domaćina finala Svjetskih prvenstava 1970. i 1986. godine.

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Ovi stadioni neće predstavljati samo spektakularnu kulisu Mundijala jer bi uvjeti na njima mogli značajno utjecati i na rezultate reprezentacija. Ekstremni vremenski uvjeti mogu se pojaviti gotovo svugdje, ali kada Škotska bude igrala protiv Brazila u Miamiju, gotovo sigurno će se suočiti s iscrpljujućom vrućinom i visokom vlažnošću zraka. Slični izazovi očekuju momčadi i u Monterreyju.

S druge strane, uvjeti u Seattleu i Vancouveru trebali bi biti znatno ugodniji i svježiji. Stadioni u Atlanti, Dallasu i Houstonu koristit će zatvorene krovove i klimatizaciju, čime će vremenske prilike praktički biti eliminirane kao faktor. Nadmorska visina mogla bi igrati važnu ulogu u Mexico Cityju i Guadalajari.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da osam stadiona domaćina u svakodnevnoj uporabi koristi umjetnu travu. Kako bi ispunila FIFA standarde, organizacija je naložila postavljanje privremenih prirodnih terena za vrijeme trajanja turnira. To se odnosi na stadione u Atlanti, Bostonu, Dallasu, Houstonu, Los Angelesu, New Yorku/New Jerseyju, Seattleu i Vancouveru. Privremeni tereni korišteni tijekom Svjetskog klupskog prvenstva 2025. bili su predmet brojnih kritika, ali FIFA tvrdi da će svi problemi biti otklonjeni do početka Mundijala.

Stadion AT&T će s devet utakmica biti stadion s najvećim brojem mečeva na čitavom Svjetskom prvenstvu 2026. godine. FIFA će također zahtijevati da većina stadiona tijekom prvenstva privremeno promijeni nazive i ukloni imena sponzora. Navijačima američkog nogometa i MLS lige možda će biti potrebno vrijeme da se naviknu na nove nazive, pa će tako „SoFi Stadium“ službeno postati Los Angeles stadion, dok će „Gillette Stadium“ biti predstavljen kao Boston stadion.

Unatoč velikim logističkim izazovima i visokim cijenama ulaznica, sve ukazuje na to da nas očekuje nezaboravno Svjetsko prvenstvo. Bilo da ćete utakmice pratiti s tribina ili iz svoje dnevne sobe, pred vama je vodič kroz stadione i gradove koji će ugostiti najveći nogometni spektakl na svijetu.

BC Place (Vancouver)

Broj utakmica na SP-u 2026: 7

Tip stadiona: pomični krov, privremena travnata podloga

Kapacitet: 48.821 gledatelj

Otvoren: 1983.

Cijena: rekonstrukcija 2009.–2011. oko 563 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -9 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 20 °C

Vancouver je najsjeverniji grad domaćin Svjetskog prvenstva 2026. i vjerojatno će ponuditi najugodnije vremenske uvjete tijekom turnira. Stadion posjeduje infracrveno grijanje koje omogućuje veću udobnost tijekom zimskih mjeseci, ali nema sustav klimatizacije, pa se očekuje da će pomični krov tijekom utakmica Mundijala uglavnom biti otvoren.

Naziv BC Place potječe od činjenice da je stadion financirala vlada provincije Britanska Kolumbija. Tijekom Svjetskog prvenstva 2026. ugostit će sedam utakmica, uključujući drugi i treći meč reprezentacije Kanade u grupnoj fazi.

Na ovom stadionu održane su ceremonije otvaranja i zatvaranja Zimskih olimpijskih igara 2010. godine, kao i devet utakmica Svjetskog prvenstva za žene 2015. godine, uključujući finale u kojem su Sjedinjene Američke Države pobijedile Japan rezultatom 5:2. Prvobitno je stadion imao zračni kupolasti krov na napuhavanje, ali je morao biti zamijenjen nakon što se poderao 2007. godine uslijed nagomilanog snijega. Sadašnji krov, koji se oslanja na sustav sajli i može se u potpunosti otvoriti, prema tvrdnjama uprave stadiona najveći je takve vrste na svijetu.

Seattle Stadium (Lumen Field)

Broj utakmica na SP-u 2026: 6

Tip stadiona: otvoreni stadion, privremena travnata podloga

Kapacitet: 65.123 gledatelja

Otvoren: 2002.

Cijena: oko 430 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -9 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 22 °C

Smješten oko 160 kilometara južno od granice s Kanadom, u sjeverozapadnom dijelu Pacifika, Seattle je američki grad domaćin koji će najvjerojatnije izbjeći ekstremno visoke temperature tijekom Svjetskog prvenstva. Stadion ima karakterističan oblik potkove, s uglavnom otvorenom sjevernom stranom koja pruža pogled na nebodere u centru grada. Izgrađen je na mjestu nekadašnjeg Kingdomea i danas je dom NFL momčadi Seattle Seahawks.

Lumen Field je i dom nogometnog kluba Seattle Sounders još od njihovog ulaska u MLS 2009. godine, dok ženska ekipa Seattlea na njemu igra od 2022. godine. Zbog velikog broja događaja na stadionu, najčešće se koristi umjetna podloga. Privremeni travnjak postavljen oko deset dana prije Svjetskog klupskog prvenstva 2025. godine nije se pokazao uspješnim. Teren se brzo osušio jer podloga nije bila dovoljno duboka da zadrži vlagu, pa se trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique žalio da je lopta nakon utakmice „odskočila kao zec“.

Za Svjetsko prvenstvo 2026. situacija bi trebala biti znatno bolja. Radovi su počeli krajem veljače i završeni sredinom travnja, kada je preko umjetne podloge postavljen sloj pijeska i drugih materijala dubine oko 30 centimetara. Na njega je potom postavljen prirodni travnjak, pa se ne očekuju problemi sa zalijevanjem i održavanjem terena. Seattle Soundersi i ženska reprezentacija SAD-a već su igrali na novoj podlozi, koja je dobila uglavnom pozitivne ocjene. U Seattleu će tijekom Mundijala biti odigrano šest utakmica, uključujući i drugi susret reprezentacije SAD-a u grupnoj fazi.

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 6

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 69.391 gledatelj

Otvoren: 2014.

Cijena: izgradnja oko 1,3 milijarde dolara, renoviranje 2025. oko 200 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -9 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 24 °C

Iako je dom slavne NFL franšize San Francisco 49ers, osvajača pet Super Bowl naslova, stadion se nalazi oko 55 kilometara jugoistočno od San Francisca, u Santa Clari, u srcu Silicijske doline i šireg područja zaljeva San Francisca. Izgradnja stadiona koštala je oko 1,3 milijarde dolara, ali je objekt uglavnom bez krova, što znači da su gledatelji izloženi vremenskim uvjetima bez obzira na kišu ili sunce. Dodavanje krova ili većeg sustava za zaštitu od sunca nije bilo moguće zbog ograničenja visine objekata u blizini zračne luke San Jose.

Jaka sunčeva svjetlost posebno pogađa istočnu stranu stadiona, mada će se većina utakmica Svjetskog prvenstva igrati u kasnijim terminima, kada će uvjeti biti znatno ugodniji za igrače i publiku.

Tijekom ljeta 2025. godine završen je projekt renoviranja vrijedan oko 200 milijuna dolara. Radovi su obuhvatili unaprjeđenje sustava drenaže i ventilacije terena, kao i preuređenje kutova tribina kako bi teren zadovoljio FIFA standarde za Svjetsko prvenstvo. Uz utakmice Mundijala 2026., stadion je početkom iste godine po drugi put bio domaćin Super Bowla, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvažnijih sportskih objekata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 8

Tip stadiona: hibridni zatvoreno-otvoreni stadion, privremena travnata podloga

Kapacitet: 69.650 gledatelja

Otvoren: 2020.

Cijena: oko 5,5 milijardi dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -9 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 24 °C

Ovaj ultramoderni objekt vjerojatno je najimpresivniji stadion na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. To i ne čudi ako se zna da je njegova izgradnja koštala oko 5,5 milijardi dolara, čime je postao najskuplji stadion ikada izgrađen. SoFi stadion predstavlja pionirski primjer hibridnog zatvoreno-otvorenog stadiona. Sam stadion i okolni trg natkriveni su ogromnom prozirnom konstrukcijom koja pokriva više od 90.000 četvornih metara. Krov nosi 37 stupova otpornih na potrese, dok je kompleks otvoren s tri strane kako bi se omogućila prirodna cirkulacija zraka.

S krova je obješen divovski 4K videoekran težak gotovo 1.000 tona. Zbog ovalnog oblika i dvostrane konstrukcije, navijači mogu vidjeti takozvani „Infinity Screen“ bez obzira na to gdje sjede na stadionu.

Objekt se nalazi u Inglewoodu, svega nekoliko kilometara od glavne zračne luke u Los Angelesu. Zbog ograničenja visine u blizini zračne luke, projektanti su morali iskopati više od pet milijuna kubnih metara zemlje kako bi teren bio postavljen oko 30 metara ispod razine tla. Zbog toga pojedina sjedala nude pogled gotovo u razini tla. Stadion je dom NFL momčadi Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers. Na njemu je 2022. godine odigran Super Bowl koji su osvojili Ramsi, postavši tek druga momčad u povijesti koja je podigla Lombardijev trofej na svom stadionu.

Guadalajara Stadium (Estadio Akron)

Broj utakmica na SP-u 2026: 4

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 44.330 gledatelja

Otvoren: 2010.

Cijena: oko 200 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -8 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 28 °C

Dom kluba Deportivo Guadalajara, poznatijeg kao Chivas, bit će jedan od stadiona s najmanjim brojem utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Ugostit će svega četiri meča, koliko će biti odigrano i u Monterreyju, ali među njima je i drugi nastup domaćina Meksika na turniru. Stadion je izgrađen na umjetnom uzvišenju i projektiran tako da podsjeća na vulkan. Crvena sjedala simboliziraju vulkanski krater, dok bijeli krov, koji nosi 16 stupova, ostavlja dojam oblaka koji lebdi iznad lave.

Mundijal 2026. poklapa se s početkom kišne sezone u Guadalajari, pošto najveći dio godišnjih oborina pada upravo između lipnja i rujna. Grad se često smatra drugim najvažnijim u Meksiku, odmah iza prijestolnice. Stadion se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 1.600 metara, što bi moglo predstavljati dodatni izazov za pojedine reprezentacije. Rjeđi zrak na toj visini može pridonijeti bržem zamoru igrača tijekom utakmica. Estadio Akron slovi za jedan od arhitektonski najprepoznatljivijih stadiona u Meksiku i jedan je od simbola modernog meksičkog nogometa.

Mexico City Stadium (Estadio Azteca)

Broj utakmica na SP-u 2026: 5

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 72.766 gledatelja

Otvoren: 1966.

Cijena: rekonstrukcija 2024.-2026., procjene preko 100 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -8 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 24 °C

Ovaj povijesni stadion postat će prvi na svijetu koji će ugostiti utakmice na čak tri Svjetska prvenstva za muškarce. Stadion Azteca bio je domaćin Mundijala 1970. i 1986. godine, a tu čast imat će i 2026., kada će ugostiti utakmicu otvaranja turnira. Azteca je ostala upamćena kao mjesto na kojem je Diego Maradona postigao dva čuvena gola protiv Engleske u četvrtfinalu Mundijala 1986. godine. Prvi je bio kontroverzni pogodak poznat kao „Božja ruka“, dok je drugi proglašen jednim od najljepših golova u povijesti Svjetskih prvenstava. Na ovom stadionu Brazil je 1970. godine osvojio naslov prvaka svijeta pobjedom nad Italijom i podigao trofej Julesa Rimeta.

Stadion uglavnom koriste reprezentacija Meksika, Club América i Cruz Azul, ali su svi privremeno morali pronaći druge domove kada je 2024. godine počela velika rekonstrukcija objekta. Azteca je ponovno otvorena u ožujku 2026. prijateljskom utakmicom između Meksika i Portugala, iako je događaj ostao u sjeni incidenta kada je jedan navijač pao s gornje razine tribina.

Pošto se nalazi na nadmorskoj visini od oko 2.200 metara, Mexico City nije toliko vruć kao druga dva grada domaćina u Meksiku. Ipak, zagađenje zraka često predstavlja problem. Rjeđi zrak na ovoj visini dodatno opterećuje igrače i može utjecati na kretanje lopte, koja putuje brže i dalje nego na stadionima bližim razini mora.

Monterrey Stadium (Estadio BBVA)

Broj utakmica na SP-u 2026: 4

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 50.113 gledatelja

Otvoren: 2015.

Cijena: oko 200 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -8 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 34 °C

Ovaj stadion može se pohvaliti spektakularnim okruženjem u podnožju planine Cerro de la Silla, vrha visokog oko 1.800 metara koji dominira panoramom grada i okolnog područja. Stadion BBVA je dom meksičkog kluba Monterrey, peterostrukog prvaka države, koji na njemu igra od njegovog otvaranja 2015. godine. Monterrey je jedan od najvažnijih industrijskih središta Meksika i nalazi se na oko 145 kilometara od granice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog klimatskih uvjeta očekuje se da bude među najtoplijim gradovima domaćinima Svjetskog prvenstva 2026.

Temperature tijekom lipnja redovito dostižu 34 stupnja Celzijusa, dok je tijekom ekstremnog toplinskog vala 2024. godine živa u termometru prelazila i 40 stupnjeva. Upravo zbog toga organizatori su odlučili da nijedna utakmica na ovom stadionu tijekom Mundijala neće počinjati prije 19 sati po lokalnom vremenu. Stadion BBVA slovi za jedan od najmodernijih stadiona u Latinskoj Americi, a zbog jedinstvenog pogleda na planinski masiv iza tribina često se nalazi na listama najljepših nogometnih stadiona na svijetu.

Houston Stadium (NRG Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 7

Tip stadiona: pomični krov, privremena travnata podloga

Kapacitet: 68.311 gledatelja

Otvoren: 2002.

Cijena: oko 352 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -7 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 33 °C

Dom NFL momčadi Houston Texans postao je prvi stadion Nacionalne nogometne lige s pomičnim krovom kada je otvoren 2002. godine. Izgradnja je koštala oko 352 milijuna dolara, a stadion posjeduje i sustav klimatizacije, što je od velikog značaja imajući u vidu vruće i vlažne vremenske uvjete koji se očekuju tijekom lipnja i srpnja u Teksasu.

Prvobitno je stadion imao prirodnu travnatu podlogu, ali je ona 2015. godine zamijenjena umjetnom travom. Za potrebe Svjetskog prvenstva 2026. bit će postavljen privremeni prirodni teren. Iako stadion nosi naziv NRG Stadium od 2014. godine, sponzorski ugovor istječe tijekom ljeta 2026., pa će se po povratku NFL sezone vratiti svom prvobitnom nazivu – Reliant Stadium.

Ovaj stadion je više puta bio domaćin velikih nogometnih utakmica. Na njemu je Meksiko osvojio Gold Cup 2025. pobjedom protiv Sjedinjenih Američkih Država, dok su se ovdje igrali i mečevi Copa Américe 2016. i 2024. godine. NRG stadion bio je domaćin i dva Super Bowla, a oba su osvojili New England Patriotsi predvođeni Tomom Bradyjem. Međutim, stadion je ostao upamćen i po drugim događajima. Tijekom poluvremena Super Bowla 2004. godine dogodio se čuveni incident s Janet Jackson, dok je 2017. godine Tom Brady predvodio Patriotse do najvećeg preokreta u povijesti Super Bowla, kada su nadoknadili zaostatak od 28:3 protiv Atlanta Falconsa i slavili nakon produžetaka.

Dallas Stadium (AT&T Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 9

Tip stadiona: pomični krov, privremena travnata podloga

Kapacitet: 70.122 gledatelja

Otvoren: 2009.

Cijena: izgradnja oko 1,2 milijarde dolara, dodatno renoviranje za SP oko 295 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -7 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 33 °C

Ovaj najsuvremeniji stadion, opremljen sustavom klimatizacije koji ublažava ekstremne ljetne vrućine u Teksasu, ugostit će više utakmica nego bilo koji drugi stadion na Svjetskom prvenstvu 2026. Prvobitno je slovio za jednog od glavnih kandidata za domaćina finala, ali iako je završnica turnira na kraju dodijeljena New Yorku/New Jerseyju, Arlington će ugostiti prvo polufinale. AT&T stadion je dom peterostrukog prvaka Super Bowla, Dallas Cowboysa, momčadi koja nosi nadimak „Američka momčad“ i koja se redovito nalazi na vrhu liste najvrjednijih sportskih franšiza na svijetu.

Stadion se nalazi u Arlingtonu, oko 27 kilometara zapadno od centra Dallasa. Izgradnja je koštala približno 1,2 milijarde dolara, dok je dodatnih 295 milijuna dolara uloženo u renoviranje i prilagođavanje objekta za potrebe Svjetskog prvenstva. Pošto su NFL tereni oko 20 metara uži od FIFA standarda, teren će biti podignut kako bi se dobio dodatni prostor, a bit će postavljena i privremena prirodna travnata podloga. Zahvaljujući ogromnim dimenzijama i futurističkom izgledu, stadion se često uspoređuje sa „Zvijezdom smrti“ iz filmskog serijala Ratovi zvijezda. Jednakom mjerom, ovaj stadion ima i jednu dobro poznatu manu.

Sunčeva svjetlost često prolazi kroz velika staklena okna na jednom kraju stadiona tijekom NFL utakmica i zna zaslijepiti igrače. Vlasnik Cowboysa Jerry Jones godinama odbija postaviti zavjese za zamračivanje tijekom utakmica svoje momčadi. Ipak, prema najavama organizatora, zavjese bi mogle biti korištene tijekom Svjetskog prvenstva, posebno na mečevima koji će se završavati neposredno pred zalazak sunca. Dallas Cowboysi imaju najveću prosječnu posjetu u NFL ligi, s više od 90.000 gledatelja po utakmici, uključujući navijače na mjestima za stajanje. Tijekom Mundijala stadion će funkcionirati isključivo sa sjedalima, pa će kapacitet biti nešto manji.

Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 6

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 67.513 gledatelja

Otvoren: 1972.

Cijena: renoviranje 2010. oko 375 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -7 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 30 °C

Položaj Kansas Cityja na američkom Srednjem zapadu možda ga ne svrstava među najatraktivnije gradove domaćine Svjetskog prvenstva 2026., ali grad ima bogatu nogometnu tradiciju, kao i jedan od najupečatljivijih stadiona s najboljom atmosferom u Sjedinjenim Američkim Državama. To predstavlja ugodan kontrast u odnosu na mnoge ultramoderne objekte koji će ugostiti utakmice turnira.

Danas poznat kao GEHA Field at Arrowhead Stadium, ovaj otvoreni stadion otvoren je 1972. godine i zauzima posebno mjesto u povijesti američkog nogometa. Dom je četvorostrukog osvajača Super Bowla, Kansas City Chiefsa, i treći je najstariji stadion koji koristi neka NFL momčad. Ipak, značajno je moderniziran 2010. godine kroz projekt renoviranja vrijedan 375 milijuna dolara.

Jedna od prednosti za navijače bit će i relativno niski troškovi prijevoza do stadiona. Autobusi će tijekom prvenstva voziti navijače do i od Arrowheada po cijeni od svega 15 dolara po danu, dok će za međunarodne posjetitelje biti organiziran i besplatan prijevoz od zračne luke do centra grada.

Metropolitansko područje Kansas Cityja prostire se kroz savezne države Missouri i Kansas, pri čemu se najveći dio grada, uključujući stadion, nalazi u Missouriju. Krajem 2025. godine Chiefsi su objavili planove za izgradnju novog natkrivenog stadiona vrijednog oko 3,6 milijardi dolara s druge strane državne granice, u Kansasu. Ukoliko se taj projekt realizira, Arrowhead bi mogao biti srušen nakon odlaska NFL franšize. Stadion je posebno poznat po akustici. Projektiran je tako da pojačava buku navijača i usmjerava zvuk prema terenu, zbog čega se godinama smatra jednim od najglasnijih sportskih objekata na svijetu.

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 8

Tip stadiona: pomični krov, privremena travnata podloga

Kapacitet: 67.382 gledatelja

Otvoren: 2017.

Cijena: oko 1,6 milijardi dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 30 °C

Izgrađen po cijeni od približno 1,6 milijardi dolara, ovaj spektakularni stadion s klimatizacijom jedan je od najupečatljivijih objekata na Svjetskom prvenstvu 2026. Njegov zaštitni znak je ovalni pomični krov sastavljen od osam ogromnih segmenata koji se otvaraju i zatvaraju poput blende fotoaparata. Arhitekte navode da je inspiracija za projekt bio rimski Panteon, što se vidi i po kružnom otvoru na vrhu konstrukcije koji omogućuje ulazak prirodnog svjetla. Još jedna od karakteristika stadiona je ogromni kružni videozid od 360 stupnjeva, poznat kao „halo board“, dug čak 327 metara i sastavljen od više od 37 milijuna LED dioda.

Objekt je poznat kao Mercedes-Benz stadion, ali FIFA ne dopušta korištenje sponzorskih naziva tijekom Svjetskog prvenstva. Zbog toga će, kao i većina stadiona domaćina, tijekom turnira koristiti generički naziv. Atlanta će ugostiti osam utakmica, uključujući i drugo polufinale Mundijala.

Na stadionu se inače koristi umjetna podloga, ali će za potrebe Svjetskog prvenstva biti postavljen privremeni prirodni teren. Isto rješenje koristit će se i na stadionima u Bostonu, Dallasu, Houstonu, Los Angelesu, New Yorku/New Jerseyju, Seattleu i Vancouveru. Mercedes-Benz stadion dom je NFL momčadi Atlanta Falcons i MLS kluba Atlanta United. Za razliku od mnogih američkih stadiona koji se nalaze na periferiji gradova, ovaj objekt smješten je u samom centru Atlante, što ga čini lako dostupnim navijačima i turistima.

Miami Stadium (Hard Rock Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 7

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 64.091 gledatelj

Otvoren: 1987.

Cijena: renoviranje 2015.–2016. oko 550 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 31 °C

Miami je američki grad domaćin u kojem vremenski uvjeti predstavljaju najveći izazov tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Visoke temperature i velika vlažnost zraka znače da čak i gledanje utakmica, a kamoli igranje, može biti veoma naporno tijekom lipnja i srpnja. Iako slični vremenski uvjeti vladaju i u Atlanti, Houstonu i Dallasu, stadioni u tim gradovima imaju krov i klimatizaciju. Za razliku od njih, Hard Rock stadion je potpuno otvoreni objekt, pa će igrači i navijači biti izravno izloženi vremenskim prilikama.

Kako bi se smanjio rizik po zdravlje nogometaša, nijedna utakmica na ovom stadionu neće počinjati prije 17 sati po lokalnom vremenu, iako bi vremenski uvjeti i tada mogli biti zahtjevni. Dobar primjer predstavlja utakmica otvaranja Svjetskog klupskog prvenstva 2025. godine, koja je u Miamiju počela u 20 sati, a temperatura je i dalje iznosila 28 stupnjeva Celzijusa.

Sam stadion nalazi se oko 21 kilometar sjeverno od centra Miamija i dom je NFL momčadi Miami Dolphins. Tijekom svoje povijesti bio je domaćin čak šest Super Bowla, što ga svrstava među najznačajnije sportske objekte u Sjedinjenim Američkim Državama. U sklopu stadionskog kompleksa svake se godine održava i prestižni teniski turnir Miami Open, dok se od 2022. godine oko stadiona nalazi privremena staza na kojoj se vozi utrka Formule 1 za Veliku nagradu Miamija.

Toronto Stadium (BMO Field)

Broj utakmica na SP-u 2026: 6

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 44.315 gledatelja

Otvoren: 2007.

Cijena: oko 62 milijuna dolara, proširenje za Mundijal procijenjeno na oko 120 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 23 °C

Kanadska reprezentacija odigrala je gotovo polovicu svojih domaćih utakmica na ovom stadionu od njegovog otvaranja, a upravo će na BMO Fieldu započeti nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Prvi meč domaćina na turniru igrat će se ovdje 12. lipnja, prije nego što se Kanada preseli u Vancouver za preostale dvije utakmice grupne faze.

Stadion se nalazi na zapadnoj obali jezera Ontario. Izgrađen je za potrebe Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina 2007. godine, a iste godine postao je dom nogometnog kluba Toronto, prvog kanadskog kluba koji je nastupio u MLS ligi. Na stadionu svoje utakmice igraju i Toronto Argonautsi, članovi Kanadske nogometne lige (CFL).

Kapacitet stadiona značajno je povećan za potrebe Mundijala. Dodano je oko 17.000 privremenih mjesta na sjevernoj i južnoj tribini, postavljenih na strmim montažnim konstrukcijama. Za navijače koji imaju strah od visine, ta mjesta mogla bi predstavljati poseban izazov.

Pojedini navijači koji su na tim tribinama pratili utakmice Toronta ranije su opisivali osjećaj blagog ljuljanja tijekom vjetrovitog vremena, što dodatno pridonosi specifičnom iskustvu gledanja utakmica na ovom stadionu. BMO Field će tijekom Svjetskog prvenstva ugostiti šest utakmica, uključujući meč otvaranja Kanada – Bosna i Hercegovina i jedan duel nokaut-faze.

Boston Stadium (Gillette Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 7

Tip stadiona: otvoreni stadion, privremena travnata podloga

Kapacitet: 63.815 gledatelja

Otvoren: 2002.

Cijena: oko 325 milijuna dolara, renoviranje 2023. oko 250 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 26 °C

Dom šesterostrukog osvajača Super Bowla, New England Patriotsa, kao i MLS kluba New England Revolution, nalazi se u gradu Foxboroughu, oko 32 kilometra jugozapadno od Bostona. Putovanje vlakom do stadiona obično košta oko 20 dolara za povratnu kartu, ali je cijena za navijače tijekom Svjetskog prvenstva povećana na 80 dolara.

Iako je star više od dva desetljeća, stadion je 2023. godine prošao veliku rekonstrukciju vrijednu oko 250 milijuna dolara. U znak poštovanja prema pomorskoj tradiciji savezne države Massachusetts, stadion danas krasi umjetni svjetionik visok oko 20 metara, za koji uprava objekta tvrdi da je najviši „netradicionalni“ svjetionik u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz svjetionik, u kolovozu 2025. godine postavljena je i brončana statua legendarnog quarterbacka Toma Bradyja, jednog od najvećih igrača u povijesti američkog nogometa i simbola uspjeha Patriotsa.

Gillette stadion je već bio domaćin velikih FIFA natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu za žene 2003. godine ugostio je četiri utakmice, dok je izgrađen na mjestu nekadašnjeg Foxboro stadiona, koji je tijekom Svjetskog prvenstva 1994. godine bio domaćin šest utakmica u muškoj konkurenciji. Tijekom Mundijala 2026. stadion će ugostiti sedam utakmica, uključujući jedan duel šesnaestine finala i četvrtfinalni meč.

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field)

Broj utakmica na SP-u 2026: 6

Tip stadiona: otvoreni stadion, prirodna travnata podloga

Kapacitet: 65.827 gledatelja

Otvoren: 2003.

Cijena: oko 512 milijuna dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 28 °C

Ovaj otvoreni stadion koristi NFL prvak Philadelphia Eagles, osvajač Super Bowla 2025. godine, a smatra se jednim od ekološki najnaprednijih sportskih objekata u američkom profesionalnom sportu. Lincoln Financial Field posjeduje više od 10.000 solarnih panela koji proizvode dovoljno električne energije da pokriju približno trećinu godišnje potrošnje stadiona. Zahvaljujući tome, objekt se često navodi kao primjer održivog razvoja među velikim sportskim arenama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Među navijačima Eaglesa stadion je poznat pod nadimkom „The Linc“. Nalazi se u sklopu velikog sportskog kompleksa u južnom dijelu Philadelphije koji zauzima površinu od oko 260 hektara.

Uz stadion, kompleks obuhvaća i dom bejzbol momčadi Philadelphije, kao i višenamjensku dvoranu koju koriste gradski klubovi u košarci, hokeju na ledu i lakrosu. Zbog koncentracije sportskih objekata na jednom mjestu, ovaj dio Philadelphije predstavlja jedno od najpoznatijih sportskih središta u Sjevernoj Americi. Tijekom Svjetskog prvenstva 2026. Lincoln Financial Field ugostit će muške selekcije kroz šest utakmica, uključujući jedan duel osmine finala.

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Broj utakmica na SP-u 2026: 8

Tip stadiona: otvoreni stadion, privremena travnata podloga

Kapacitet: 78.576 gledatelja

Otvoren: 2010.

Cijena: 1,6 milijardi dolara

Vremenska razlika u odnosu na Hrvatsku: -6 sati

Prosječna temperatura u lipnju: oko 27 °C

Ovaj ogromni stadion, koji je uglavnom bez krova, ima najveći kapacitet među svim stadionima domaćinima Svjetskog prvenstva 2026. godine. Upravo zahvaljujući tome uspio je pobijediti konkurenciju Dallasa i dobiti organizaciju finala Mundijala.

Iako se nalazi u East Rutherfordu, u saveznoj državi New Jersey, stadion je udaljen svega osam kilometara od Manhattana. Zbog toga je FIFA odlučila tijekom turnira koristiti naziv „New York New Jersey Stadium“, koji naglašava povezanost s najvećom američkom metropolom.

Povratna karta vlakom od njujorškog kolodvora Penn Station do stadiona obično košta oko 12,90 dolara, ali će tijekom Svjetskog prvenstva ista ruta za navijače koštati čak 98 dolara. Organizatori su zato najavili posebne autobusne linije iz središnjih dijelova grada, sa znatno pristupačnijom cijenom od oko 20 dolara za povratno putovanje.

MetLife stadion je dom NFL momčadi New York Giants i New York Jets. Izgradnja stadiona koštala je oko 1,6 milijardi dolara, a prvobitni planovi za pomični krov brzo su odbačeni zbog previsokih troškova.