Svi skandali ovog SP-a: Zbog ovih situacija ćemo ga dugo pamtiti

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver Image

Još samo sedam dana traje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku i ostale su još samo četiri utakmice. Nadajmo se da će u njima tema biti samo nogomet, pa se može i podvući crta ispod svih skandala na ovom SP-u.

A nije ih bilo malo. Fifa je željela da to bude prvenstvo koje ćemo pamtiti za sva vremena. Promijenjen je sustav, broj sudionika… Promjena je zaista u velikoj mjeri pridonijela povećanju zanimljivosti. Ipak, skandali koji su se dogodili na ovom prvenstvu ono su po čemu ćemo također pamtiti ovo natjecanje.

Fifa je otišla toliko daleko da je poništila osnovno nogometno pravilo samo zbog poziva jednog čovjeka. Ne zna se što je gore – to što je Fifa podlegla pritisku ili što se uopće jedan šef države odlučio uplitati u sport na taj način.

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Folarin Balogun igrao je utakmicu protiv Belgije iako je dobio legitiman crveni karton u utakmici šesnaestine finala protiv BiH. Fifa i predsjednik Gianni Infantino moraju izgubiti kredibilitet nakon ovoga i sada je na nacionalnim i kontinentalnim savezima da reagiraju. Jer dogodio se skandal kakav nikad prije nije viđen.

Donald Trump bio je dio još jedne kontroverze jer se članovima Fife uopće nije svidjelo što je Gianni Infantino osmislio nagradu za mir. Dodijeljena je upravo predsjedniku SAD-a.

U nekoliko utakmica primjena VAR-a bila je doista katastrofalna. To će prvi reći Egipćani nakon što su izgubili od Argentinaca 3:2. Tada je Egipat kažnjen zbog minimalnog kontakta u šesnaestercu, dok je ignorirana činjenica da je Mo Salah bio povučen za dres u kaznenom prostoru „Gauča“.

Iranci su se žalili na utakmicu s Egipćanima u grupnoj fazi. U 96. minuti mogli su imati herojski pogodak, ali je dosuđeno zaleđe, i to milimetarsko.

Tijekom četvrtfinala između Engleske i Norveške lopta je pogodila sajlu koja drži kameru koja „leti“ iznad terena. Iz te situacije Engleska je došla do gola, a Norvežani su bili bijesni. Fifa tvrdi da lopta nije okrznula žicu.

Naši reprezentativci su također bili bijesni nakon ispadanja od Portugala. U 113. minuti zabili su gol preko Joška Gvardiola, ali on je poništen jer je lopta navodno okrznula kosu Igora Matanovića zbog čega je dosuđeno zaleđe.

Fifa je izmijenila način prodaje ulaznica na aktualnom Svjetskom prvenstvu kako bi (naravno) zaradila mnogo više. Na cijene ulaznica utječu osnovni ekonomski principi ponude i potražnje. To je značilo da su cijene ulaznica s troznamenkastih rasle i do peteroznamenkastih iznosa.

Ulaznice za finale koštaju i do 11 tisuća dolara. Također, navijači koji su kupovali ulaznice prve kategorije dobivali su mjesta u kutovima ili na drugom prstenu, a sve zato što je Fifa mijenjala kategorije ulaznica i mapu kategorizacije kako bi osigurala mjesta za VIP pakete.

Budući da su u mnogim gradovima uvjeti za igranje nogometa nemogući, pauze za osvježenje postale su najnormalnija stvar na svakoj utakmici. Gledatelje pred televizijskim ekranima te su pauze posebno živcirale jer su se tada puštale reklame.

Bilo je toga još. Sjetite se somalijskog suca koji nije mogao suditi jer mu Amerikanci nisu dopustili ulazak u zemlju, Iranaca koji su mogli boraviti u SAD-u samo dok traje utakmica ili meksičkih novinara kojima je bilo zabranjeno postavljati pitanja na vlastitom jeziku…