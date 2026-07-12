Superračunalo dalo novu prognozu: Argentini daje najmanje šanse za titulu svjetskog prvaka!

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xGrzegorzxWajdax via Guliver

Nakon kompletiranih četvrtfinalnih utakmica, Optino superračunalo izračunalo je nove procjene za osvajanje Svjetskog prvenstva.

Prema njegovim analizama, najveći favorit za naslov je reprezentacija Francuske.

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Francuzu imaju 34,5 posto šansi da se popnu na krov svijeta, čime su ispred svih preostalih sudionika završnice.

Na drugom mjestu nalazi se Španjolska, kojoj Opta daje 23,45 posto vjerojatnosti za osvajanje trofeja, dok je treća Engleska s 21,94 posto.

Aktualni svjetski prvak Argentina prema ovoj projekciji ima najmanje šansi – 20,55 posto.

Prvo polufinale na rasporedu je 14. srpnja, kada će se sastati Francuska i Španjolska, dok će dan kasnije snage odmjeriti Engleska i Argentina u reprizi brojnih velikih nogometnih klasika.