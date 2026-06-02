Suparnik Hrvatske na SP-u u zadnji čas objavio popis, predvodi ih zvijezda Cityja od 75 milijuna eura

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Izbornik Gane Carlos Queiroz objavio je konačan popis od 26 igrača za SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ganci su u posljednji trenutak putem svojih službenih platformi objavila konačan popis putnika na SP. Na njemu se našlo mjesto i za braniča Derricka Luckassena, koji je ušao u momčad nakon što je stoper moskovskog Spartaka, Alexander Djiku, morao odustati zbog rupture stražnje lože.

POVEZANO Potvrda izbornika Dalića: Ovo su 26 igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo

Reprezentacija Gane već je otprije oslabljena neigranjem prve zvijezde Mohammeda Kudusa. Ofenzivac procijenjen na 55 milijuna eura, koji nosi dres Tottenhama, izvan stroja je još od siječnja zbog teške ozljede kvadricepsa. Među zvučnijim imenima koja su prekrižena za ovu akciju ističu se Monacov Mohammed Salisu, Tariq Lamptey iz Fiorentine te Francis Abou iz Toulousea.

Teret rezultata tako će pasti na leđa najiskusnijih – Thomasa Parteyja iz Villarreala, napadača Athletic Bilbaa Iñakija Williamsa te Cityjeve zvijezde Antoinea Semenya, čija se vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na 75 milijuna eura.

Ganci večeras od 20.45 u Cardiffu igraju protiv Walesa, a odmah nakon tog dvoboja lete za Washington na završni dio priprema. Svjetsko prvenstvo otvaraju 18. lipnja protiv Paname, pet dana nakon toga snage će odmjeriti s Engleskom, dok će u zadnjem kolu skupine, 27. lipnja, igrati protiv Hrvatske.

Popis 26 igrača Gane za Svjetsko prvenstvo:

Vratari: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Braniči: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Derrick Luckassen

Vezni igrači: Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku, Kamal Deen Sulemana

Napadači: Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew