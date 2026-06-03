Suparnik Hrvatske na SP-u u očajnoj je formi, ali imaju samo jedan cilj: ‘Tada kreće show’

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AledxHopkins via Guliver

Reprezentacija Gane, s kojom će Hrvatska zaključiti natjecanje u skupini L na predstojećem Svjetskom prvenstvu, nastavila je očajan niz rezultata te je nakon pet uzastopnih poraza odigrala neriješeno. Na gostovanju kod Walesa remizirali su 1:1, ispustivši pobjedu u samoj završnici utakmice.

Unatoč kasno primljenom pogotku, ganski izbornik Carlos Queiroz optimistično gleda prema turniru u Sjevernoj Americi i jasno definira prioritete svoje momčadi, koja se s Hrvatskom, Engleskom i Panamom nalazi u skupini L.

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“Moramo se plasirati u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, to je primarni cilj ove momčadi i naš apsolutni prioritet. Svi moramo ostati maksimalno fokusirani na taj zadatak. Pravi turnir zapravo počinje tek tada, u trenucima kada minimalne nijanse odlučuju o pobjedniku i gubitniku. Kada zakoračite u drugi krug, tek tada počinje pravi šou. U toj fazi pobjednik uzima sve, a poraženi ništa. Istinski Mundijal kreće s eliminacijskim utakmicama, a mi pod svaku cijenu želimo biti dio tog društva”, izjavio je iskusni portugalski stručnjak na klupi afričke selekcije.

Iako se Gana u Cardiffu veći dio utakmice branila i prepustile inicijativu domaćinu, Queiroz je odlučno stao u obranu svoje taktičke postavke i izrazio veliko zadovoljstvo viđenim na terenu.

“Izuzetno sam ponosan na reakciju i igru svojih nogometaša u susretu s Walesom. Smatram da bit nogometne igre nije isključivo u pukom posjedu lopte, već u tome posjeduješ li zrelost, znanje i sposobnost da loptu pospremiš u protivničku mrežu kad se za to ukaže prilika. Što se tiče spekulacija o mojoj osobnoj budućnosti i hoću li sjediti na ovoj klupi i iduće godine tijekom Afričkog kupa nacija, to u ovom trenutku ne znam jer takve stvari ostavljam u Božjim rukama”, zaključio je Queiroz.

Reprezentaciju Gane prije puta preko Atlantika očekuje još jedna provjera, i to 10. lipnja kada će snage odmjeriti s Jamajkom, nakon čega i službeno odlaze u Sjedinjene Američke Države na otvaranje turnira.