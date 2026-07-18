Šuker zaigrao s legendama i osvojio FIFA Legends Cup u New Yorku

Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je FIFA Legends Cup nastupivši za momčad World Legends (Svjetske legende), koja je u revijalnom turniru održanom u Rockefeller Centeru u New Yorku svladala Selection Legends i osvojila pobjednički trofej uoči finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Šuker (58) je bio među brojnim proslavljenim nogometašima koji su nastupili na turniru, zajedno s Reneom Higuitom, Alessandrom Del Pierom, Kakom, Javierom Zanettijem, Christianom Vierijem, Davidom Trezeguetom, Johnom Terryjem, Ikerom Casillasom i drugima.

Posebnu pozornost privukao je srpski tenisač Novak Đoković, koji je također zaigrao u revijalnim susretima, a također i 40-godišnji vratar Zelenortskih otoka Vozinha koji se iskazao braneći za svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Na turniru su odigrane dvije utakmice. U prvom susretu World Legends svladali su New York/New Jersey Legends s 8-3, dok je Selection Legends (Selekcija Legendi) pobijedila momčad Rest of the World (Ostatak svijeta) rezultatom 7-5 te izborila finale. U završnom dvoboju World Legends slavili su protiv Selection Legends sa 6-4 i osvojili naslov pobjednika FIFA Legends Cupa.

Pehar pobjedničkoj momčadi uručio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino na završnoj svečanosti održanoj nakon turnira. Revijalni događaj organiziran je kao dio programa uoči nedjeljnog finala Svjetskog prvenstva u kojem će se sastati Španjolska i Argentina.

Šuker, bivši napadač Real Madrida, Seville i Arsenala, na Svjetskom prvenstvu ima ulogu ambasadora FIFA-e, organizatora natjecanja. On je 1998. s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj gdje je ujedno bio i najbolji strijelac turnira sa šest zabijenih golova.

Šuker je na društvenim mrežama objavio fotografije s revijalnog turnira na kojima se uslikao s bivšim igračima među kojima brazilskim golgeterom Ronaldom Nazariom.