Sudac utakmice Urugvaja i Saudijske Arabije imat će rozu majicu: Evo koji je razlog

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xAlessioxMarini IPAxSportx via Guliver Image

U ponoć po hrvatskom vremenu će na Hard Rock stadionu u Miamiju Urugvaj i Saudijska Arbaija odigrati prvo kolo Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Sudac te utakmice bit će Talijan Maurizio Mariani koji će imati nešto drugačiju odoru od svojih sudačkih kolega sa Svjetskog prvenstva.

Talijanski sudac na sebi će imati rozu majicu. Razlog tomu je što je FIFA-in plan odati počast gradu Miamiju gdje će FIFA biti skoro dva mjeseca.

“U Miamiju je naš kamp i mislili smo da trebamo odati počast gradu u kojem ćemo živjeti dva mjeseca”, rekao je vođa FIFA-inih sudaca Pierluigi Collina.

Osim Colline se oglasio i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino:

“Roza boja je boja Miamija i mi ćemo nositi roza odijela kako bi odali počast gradu i kako bi im izmamili osmijeh na lice.”