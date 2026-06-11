Sucu koji je trebao suditi SP odbijena viza. Infantino: ‘Opustite se i uživajte’

Predsjednik FIFA-e, poručio je nogometnim navijačima neka se "opuste i smire" uoči početka Svjetskog prvenstva.
Velika tema bila su imigracijska pitanja s obzirom na situaciju na Bliskom istoku. Infantino je govoreći u Mexico Cityju dan uoči početka turnira, odlučno branio organizaciju, osobito po pitanju cijena ulaznica i problema s vizama.
Problem se pojavio kada je somalskom sucu Omaru Artanu odbijen ulazak u zemlju u zračnoj luci u Miamiju, što je Infantino ovako prokomentirao:
“Ne živimo na Mjesecu, nego na planetu Zemlji”, rekao je Infantino.
“Moramo poštovati činjenicu da nismo kraljevi svijeta koji mogu upravljati vladama i policijskim snagama. Mi smo sportska organizacija koja čini sve što može. Važno je ponekad se opustiti i smiriti. Radimo na svemu. Ponekad vika i galama ne vode do rješenja.”
“Godine 2035. nadamo se da će Svjetsko prvenstvo za žene biti u Ujedinjenom Kraljevstvu”, dodao je.
“Biste li smatrali normalnim da Fifa diktira britanskoj vladi koga pustiti u zemlju? Nažalost, živimo u agresivnom svijetu i sigurnost je iznad svega. Kad kažem opustite se, ne mislim da trebamo sjediti i ne raditi ništa. Mislim, vjerujte nam da pokušavamo naći rješenja. Nekad uspijemo, nekad ne.”
Infantino je također preuzeo zasluge za sudjelovanje Irana, unatoč činjenici da je reprezentacija morala preseliti svoj trening kamp u Meksiko, a brojnim članovima stručnog stožera odbijen je ulazak u SAD. Svoje izlaganje završio je osobnom zahvalom Donaldu Trumpu.
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