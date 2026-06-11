Sucu koji je trebao suditi SP odbijena viza. Infantino: ‘Opustite se i uživajte’

FIFA World Cup 11. lip 20269:03 0 komentara
AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

Predsjednik FIFA-e, poručio je nogometnim navijačima neka se "opuste i smire" uoči početka Svjetskog prvenstva.

Velika tema bila su imigracijska pitanja s obzirom na situaciju na Bliskom istoku. Infantino je govoreći u Mexico Cityju dan uoči početka turnira, odlučno branio organizaciju, osobito po pitanju cijena ulaznica i problema s vizama.

Problem se pojavio kada je somalskom sucu Omaru Artanu odbijen ulazak u zemlju u zračnoj luci u Miamiju, što je Infantino ovako prokomentirao:

“Ne živimo na Mjesecu, nego na planetu Zemlji”, rekao je Infantino.

“Moramo poštovati činjenicu da nismo kraljevi svijeta koji mogu upravljati vladama i policijskim snagama. Mi smo sportska organizacija koja čini sve što može. Važno je ponekad se opustiti i smiriti. Radimo na svemu. Ponekad vika i galama ne vode do rješenja.”

“Godine 2035. nadamo se da će Svjetsko prvenstvo za žene biti u Ujedinjenom Kraljevstvu”, dodao je.

“Biste li smatrali normalnim da Fifa diktira britanskoj vladi koga pustiti u zemlju? Nažalost, živimo u agresivnom svijetu i sigurnost je iznad svega. Kad kažem opustite se, ne mislim da trebamo sjediti i ne raditi ništa. Mislim, vjerujte nam da pokušavamo naći rješenja. Nekad uspijemo, nekad ne.”

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Infantino je također preuzeo zasluge za sudjelovanje Irana, unatoč činjenici da je reprezentacija morala preseliti svoj trening kamp u Meksiko, a brojnim članovima stručnog stožera odbijen je ulazak u SAD. Svoje izlaganje završio je osobnom zahvalom Donaldu Trumpu.





Foto: EPA

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“Otišao sam posjetiti iransku reprezentaciju u Turskoj u ožujku, kad su ljudi govorili da je njihov dolazak nemoguć. Rekao sam im da će doći i da bih, ako treba, sjeo u autobus za Iran i sam ih doveo. Odgovorili su da će sami voziti autobus. Ne znam tko bi drugi u ovim okolnostima osigurao da Iran dođe i zaigra”, kazao je.

“Vrlo sam ponosan na svoj tim i zahvalan administracijama sve tri zemlje domaćina. Imam odličan odnos s predsjednikom Trumpom. Bez njegova angažmana bilo bi nemoguće organizirati Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama. Odmah je shvatio veličinu Svjetskog prvenstva i pomogao je.”

Osvrnuo se i na cijene ulaznica na svjetskoj smotri:

“Do danas smo prodali više od šest milijuna ulaznica. Naša početna cijena od 60 dolara najniža je od svih američkih sportova u doigravanju. Naša prosječna cijena od 500 dolara niža je od prosjeka za američka doigravanja. Svjetsko prvenstvo se može barem usporediti s doigravanjem. Kada ulaznice stavimo na sekundarno tržište, prodaju se po znatno višoj cijeni, što pokazuje da je originalna cijena bila ispravna”, objasnio je.







Foto: EPA

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