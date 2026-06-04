Sučić o igranju na neprirodnoj poziciji: ‘Pričao sam s Dalićem, igrat ću gdje god treba’

Podijeli :

xTomasxSiskx via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za posljednju provjeru prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Izabranici će u nedjelju, 7. svibnja, u Varaždinu odmjeriti snage sa Slovenijom, nakon čega slijedi put u Sjedinjene Američke Države. Prvi nastup na svjetskoj smotri očekuje ih 17. lipnja protiv Engleske. Na konferenciji za medije o aktualnim temama govorili su Luka Sučić i Marin Pongračić.

Na pitanje o porazu od Belgije i dojmovima nakon susreta, Pongračić je rekao:

“Analizirali smo utakmicu, nije sramota izgubiti od Belgije. To je momčad s ozbiljnom kvalitetom.”

Sučić se osvrnuo na svoju ulogu na poziciji lijevog wingbacka:

“Pričao sam s izbornikom, ja sam na raspolaganju gdje god treba biti. Prvi put, ali nije problem, igrat ću gdje god treba.”

Govoreći o sezoni i minutaži u klubu, Pongračić je priznao da nije sve prošlo prema očekivanjima:

“Jako teška sezona, očekivanja su bila veća. Razočaravajuće, u Ligi prvaka nismo uspjeli proći u polufinale.”

Sučić je podijelio dojmove nakon osvajanja Kupa kralja i slavlja s navijačima:

“Ovo ću uvijek pamtiti. Stvarno sam presretan, igrao sam cijeli susret. Taj grad živi za nogomet, stvarno je bilo prekrasno.”

Uoči prijateljskog dvoboja sa Slovenijom, obojica reprezentativaca istaknula su važnost pozitivnog rezultata.

“Sigurno da želimo pobijediti utakmicu. Znamo da smo kvalitetniji i želimo pobijediti. S pravim osjećajem otići na SP”, poručio je Pongračić.

Sučić je dodao:

“Bitno je da svi imamo neku minutažu i da se spremimo za Engleze.”

Ponovno se osvrćući na susret s Belgijom, Pongračić je naglasio kako je stručni stožer detaljno analizirao pogreške i segmente igre koje treba popraviti.

“Izanalizirali smo utakmicu, vidjeli smo gdje ima mjesta za napredak taktičke prirode i ostalih stvari. Bila je to klasična analiza utakmice, ništa dramatično. Nije poželjno da griješimo u otvaranju igra i nije prvi put da primamo gol u tim zadnjim minutama. Možda smo mogli spriječiti to, ali je tamo bio Lukaku, koji je odličan igrač. Bolje da nam se dogodilo sad nego na SP-u. Gubili smo 1:0, htjeli smo pobijediti i išli smo po taj gol.”

Na temu prve utakmice protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu, Sučić je rekao:

“Čast nam je da smo uopće na SP-u. Želimo se natjecati s najboljima, dat ćemo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata.”

Pongračić se složio s njegovim riječima:

“Sve je rekao. To je san svakog dječaka da igra na SP-u.”

Govoreći o posebnom osjećaju igranja za hrvatsku reprezentaciju, Pongračić je istaknuo svoje odrastanje izvan Hrvatske:

“Ja sam odrastao van Hrvatske, imao sam poseban osjećaj oko Hrvatske. Išao sam u hrvatsku školu, na hrvatske mise, stalno je bio taj osjećaj prisutan i velika mi je čast igrati za Hrvatsku.”

Sličan put imao je i Sučić:

“Ista stvar, ja sam živio u Austriji, ali sam oduvijek znao da ću igrati za Hrvatsku.”

Za kraj, Sučić je komentirao očekivanu podršku hrvatskih navijača u SAD-u:

“Uopće ne sumnjam u to. Uvijek smo imali podršku i nadam se da ćemo je imati i sada.”