Štimac za SK: Pustimo Dalića na miru i prestanimo se igrati izbornika! Modrić je fenomen poput Messija i Ronalda

Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Hrvatsku reprezentaciju analizirao je bivši izbornik Hrvatske i sadašnji trener Zrinjskog, Igor Štimac.

Igore, počet ću samo s jednom čestitkom bivšem treneru Zrinskog, Sergeju Jakiroviću. Kako ste vi doživjeli taj njegov veličanstven uspjeh u Engleskoj? To je jedna strašna stvar za cijeli hrvatski nogomet i za Zrinski kao klub.

“Pa, pratili smo zdušno ovdje svi, naravno. Sergej je dio obitelji Zrinskog, a s druge strane, ja i on smo obitelj nogometnog kluba Neretva. Zajedno smo ponikli u Metkoviću, rođeni smo tamo, tako da imamo puno poveznica i nastojimo biti podrška jedan drugome kad su ovakve stvari u pitanju.

Presretni smo radi njegovog uspjeha. Veličanstvenu stvar je napravio u iznimno teškim uvjetima i samo je potvrdio kvalitetu koju je imao i prije, a u koju se ovdje, eto, uvijek sumnja kad su naši treneri u pitanju.”

Engleska, Panama i Gana – to je posao koji čeka hrvatsku reprezentaciju. Kako ste ovako, samo na prvi pogled, zadovoljni grupom? Moglo je, možemo reći, i lakše. Bit će ovo jedna izazovna skupina za hrvatsku reprezentaciju.

“Pa, bit će. Kad pogledamo skupinu Bosne i Hercegovine, onda će njima biti puno teže nego što će to biti njima Međutim, prerano je govoriti bilo što. Još uvijek ne znamo u kakvoj formi će te momčadi biti, u kakvoj formi ćemo mi doći na to prvenstvo, kako će tko proći vrijeme aklimatizacije i adaptirati se na uvjete – iznimno teške uvjete i vrućine koje nas očekuju tamo.

Tako da, ono što mi znamo jeste da možemo imati puno povjerenja u Zlatka Dalića, našeg izbornika, koji je na nekoliko svjetskih prvenstava fantastično birao igrače, pripremao ih i dolazio do medalja. Prema tome, trebamo biti strpljivi i vjerovati.”

Kako ste Vi vidjeli te polemike? Iako je osvojio već dvije medalje na svjetskim prvenstvima, i dalje mu ljudi stalno sugeriraju i bilo je puno polemika. Koliko ste Vi zadovoljni s tim popisom i djeluje li vama to onako jedino objektivno i najlogičnije – da se mora vjerovati kada Zlatko Dalić bira?

“A što bi mogao biti razlog da mu se ne vjeruje? Postoji li uopće nešto tako? Ne postoji, siguran sam. Ako išta, onda on zaslužuje mir da odabere popis za koji smatra da će na njemu biti najrelevantniji igrači koji su potrebni Hrvatskoj za ostvarivanje prioritetnog cilja, a to je prolazak skupine.

Prema tome, pustimo ga da radi u miru. Prestanimo se igrati izbornika, menadžera i navijati za ovog ili onog igrača, ili mu predbacivati zašto ovog ili onog nije pozvao. Ima on svoj način odabira, ima svoj nogometni ukus, na kraju krajeva, zato je i plaćen, zato je i odgovoran. Na nama je da ga podržimo, a ne da upućujemo kritike ili zamjeramo radi toga što određene igrače nije pozvao.

Ja bih isto osobno volio vidjeti tamo ponekog igrača iz HNL-a, da dignemo vrijednost našoj ligi. Na taj način bi se veći novac slio u našu ligu, pa bi se onda iz jednog kluba koji primi taj novac to rastočilo na ostale, puno više klubova. Međutim, prioritetno je to da Zlatko ima pravo odabira onako kako on smatra da je ispravno da bi ostvario ono što želi s Hrvatskom.”

Kako Vi vidite neku najavljenu promjenu identiteta, s obzirom na to da ćemo vjerojatno igrati, kako sada stvari stoje, s tri obrambena igrača? To i nije baš bilo uobičajeno gledati kod Hrvatske. Imate li tu možda neke bojazni ili ste i Vi za tu opciju da idemo s tri braniča, kao što se sada čini izvjesnim?

“Pa čuj, ja s ove distance mogu nagađati, ali on je bliže igračima. Zna puno bolje od mene koliko oni mogu jer s njima radi i s njima je već dugo u procesu. Na pravi i kvalitetan način je rekonstruirao momčad. Sjetimo se što smo govorili nakon Rusije, kad su se dogodili odlasci većine igrača koji su osvojili tu srebrnu medalju. Pa i onda smo sumnjali i strepili.

Međutim, na jedan hvale vrijedan način preboljen je taj proces velike promjene unutar reprezentacije, s puno novih imena, i došli smo ponovno do bronce u Kataru. Prema tome, Zlatko zna što radi i treba ga samo pustiti da radi u miru i biti mu podrška.”

Igore, po Vašim iskustvima igranja velikih turnira, koliko je bitan raspored da je Engleska prva? Je li Vam drago zbog toga, mislite li da to nema nikakvog utjecaja ili biste voljeli da je ona možda treća utakmica? Igra li to ulogu?

“Pa čuj, možeš to gledati iz više kutova. Ako ostvarimo dobar rezultat u toj utakmici, onda su Englezi u glavnom očaju, je li tako? A s druge strane, tko ti jamči da će druge utakmice biti lakše od Engleske?

Prva utakmica je vrlo važna – da se u nju ne uđe s negativnim, odnosno da se ne izađe iz nje s negativnim rezultatom, naravno. Jer onda pritisak raste i nemaš više pravo na kiks u preostale dvije utakmice, iako je ovo Svjetsko prvenstvo specifično s obzirom na to da i kao trećeplasirani možeš, uz dobru gol-razliku, ići naprijed.

Tako da mislim da ne bismo trebali strepiti oko prolaska grupe u tom dijelu. Imamo kvalitetnije pojedince i momčad u odnosu na preostala dva suparnika koji nas očekuju nakon Engleske. Vjerujem kako će biti nužno racionalno pristupiti onome što nas čeka, a to je velika vrućina, pogotovo u odnosu na godine koje imaju Modrić i Perišić. Tu će trebati biti oprezan i sačuvati dobar dio energije za ono što slijedi poslije.”

Vi ga sigurno dobro poznajete, spomenuli ste ga sada. Kako logično objasniti tu glad koju Luka Modrić ima? Evo, za tri-četiri mjeseca ima 41. rođendan, i dalje igra na najvišem svjetskom nivou, i dalje je jedan od naših najvažnijih, ako ne i najvažniji igrač. Kako mentalno objasniti to njegovo stanje i tu glad kada je čovjek već sve ostvario, a i dalje je među prvima kada je u pitanju ta ‘glad’?

“Pa, to su rijetki fenomeni poput njega, ne znam, Cristiana Ronalda, Messija još uvijek, Edina Džeke, koji u tim godinama imaju takvu strast. Kod Luke je pogotovo izražena ta ljubav igranja u hrvatskom dresu. Kod njega je taj nacionalni naboj puno prisutniji nego kod ovih preostalih koje sam spomenuo. I vidljivo je da on, s obzirom na dugovječnost, na kvalitetu igre i na sve ono što je u karijeri prošao, jako dobro podnosi svoje godine.

Istini za volju, njegova fizika i način igre su mu pomogli u svemu tome. On je tip igrača koji doživi vrlo malo kontakta doživi tijekom utakmice, odnosno vješto izbjegava bilo kakav kontakt i zna se u pravo vrijeme riješiti lopte na pravi način. Tako da mu je sigurno pomoglo i to što nije imao nikakvih ozbiljnijih ozljeda u karijeri. Prema tome, Luka je jedan fenomen i na tome treba biti zahvalan i sretan što ga imamo još u ovoj dobi u reprezentaciji. Vjerujemo da će je voditi na pravi način.”

I, Igore, samo za kraj, da Vam ne oduzimam puno vremena jer znam da ste u puno obaveza, jedno klasično, najgluplje novinarsko pitanje: predviđanje dokle može hrvatska reprezentacija, kakav je Vaš osjećaj?

“Ja uvijek isto kažem: kad grupu prođemo, što čvrsto vjerujem da hoćemo, onda neka se čuvaju svi koji će naletjeti na nas, jer im sigurno neće biti ugodno.”

