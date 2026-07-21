Štimac opleo po FIFA-i: ‘Uspjeli ste nam zgaditi jednom velikog, a sada malog Messija’

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AP Photo/Armin Durgut via Guliver Image

FIFA Svjetsko prvenstvo završilo je 19. srpnja u New Yorku pobjedom Španjolske protiv Argentine u finalu. Pobjednički gol zabio je Ferran Torres na početku drugog poluvremena drugog produžetka te je tako donio Furiji drugi naslov na svjetskim prvenstvima.

Ovaj Mundijal prošao je uz brojne kontroverze na koje imuna nije bila ni hrvatska reprezentacija, ali i mnoge druge. Brojne kritike upućene su prema FIFA-i i njihovom predsjedniku Gianniju Infantinu, a među njima bio je i Igor Štimac.

Bivši izbornik Vatrenih oglasio se na svom Facebook profilu gdje je dao rezime na sva događanja na Svjetskom prvenstvu.