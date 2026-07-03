Štimac: ‘Hrvatska ne bi dobila onakav penal. Zaleđe? Očito je bolje biti ćelav’

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AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Glavna tema nakon ispadanja Hrvatske su sporne sudačke odluke koje su redom išle u korist Portugala, a na njih se osvrnuo i Igor Štimac.

Bivši izbornik Hrvatske u razgovoru za Sportske novosti osvrnuo se na riječi Zlatka Dalića i Luke Modrića koji su nakon dramatičnog 1:2 poraza od Portugala, uz dvojbeno dosuđen penal i poništen gol Gvardiolu u 103. minuti, ustvrdili kako ovakve sporne odluke prečesto idu na štetu Vatrenih.

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“Nismo mi jedini koji se osjećaju zakinuto. Pripadamo skupini malih, komercijalno nevažnih nogometnih zemalja i svijet tako funkcionira, ne samo u nogometu. Ali, kad sve zbrojimo, imamo kudikamo manje razloga žaliti se na sudački tretman od nekih drugih. Jer, uspjeli smo u tri navrata daleko dogurati na svjetskim prvenstvima, osvajali smo odličja. Načelno je to uvijek „borba s rogatima”, koja u pravilu jednako završava i bespredmetno je o tome previše razgovarati”, rekao je Igor Štimac za Sportske novosti pa obrazložio zašto je uvjeren da ne postoji ‘urota protiv Hrvatske’.

“Ma ne treba ići toliko daleko, nema nikakve urote protiv Hrvatske. Uostalom, kad bismo tako razmišljali, pljunuli bismo na naše osvojene medalje! Da postoji nekakva urota, ne bismo ni prošli skupine na SP-u. Zašto bi se netko mučio protiv nas u nokaut dijelu natjecanja, ako već ima priliku zaustaviti nas u grupi? Pokušavam to gledati realnije, ne slažem se s nekim paušalnim procjenama.”

Prokomentirao je i kazneni udarac dosuđen protiv Hrvatske. Smatra da isti ne bi bio dosuđen za Vatrene.

“Da je bila suprotna situacija, da je hrvatski igrač bio tako ometan, kazneni udarac ne bi bio dosuđen, sudačka bi odluka bila kako nije bilo dovoljnog intenziteta pri tom povlačenju.”

Ne krije da bi u tom slučaju zavladao stav o zakidanju Hrvatske.

“Tako je, slažem se. I to je nogomet, zato svi imamo svoje stavove, mišljenja su različita, o njima se debatira i sve to čini nogomet ovakvom igrom.”

Osvrnuo se i na poništeni gol Joška Gvardiola, kojem je prethodilo zaleđe, a sve zbog Matanovićevog igranja – kosom…

“Cijeli je svijet vidio da lopta nakon Matanovićeva skoka nije mijenjala smjer, a onda se uključi VAR i odluči da mu je ta lopta zahvatila kosu! Pravila kažu da se kosa ne smatra dijelom tijela kojim se može utjecati na igru, osim ako nije riječ o punđi, pletenicama… Evidentno je bilo da lopta nije promijenila smjer i to nije smjelo biti zaleđe. Očito su ćelavi ljudi u prednosti kod VAR tehnologije, ha, ha…”