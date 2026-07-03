Stanišić otkrio što im je Dalić rekao nakon ispadanja sa SP-a

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AP Photo/Mike Stewartvia Guliver

Hrvatska je završila na put na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala i porazom od Portugala 1:2 u Torontu.

Josip Stanišić nakon ispadanja Hrvatske nije skrivao razočaranje, ali je posebno istaknuo spornu situaciju kod poništenog pogotka za 2:2. Hrvatska je protiv Portugala imala osjećaj da može do preokreta, no na kraju su presudile sitnice.

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“Vidio sam gol koji smo zabili za 2:2 i koji je poništen. U redu, razumijem ako lopta ima čip i ako senzor pokazuje da je Matanović dirao loptu, ali ne kužim zašto je sudac onda uopće išao gledati je li bilo zaleđe, ako mu je već rečeno da je zaleđe. To mi djeluje čudno”, rekao je Stanišić.

Priznao je da je razočaranje u svlačionici veliko, ali i naglasio kako momčad ima razloga biti ponosna.

“Razočarani smo što smo ispali s turnira. U svakoj utakmici bili smo sve bolji, u skupini smo pobijedili dvije utakmice, a protiv Portugala smo znali koliko nas težak susret čeka. To se vidjelo u prvom poluvremenu, ali zbog načina na koji smo odigrali drugo možemo biti samo ponosni”, kaže Stanišić.

Na pitanje je li Hrvatska u nastavku imala osjećaj da može slomiti Portugal, Stanišić nije dvojio.

“Da. Nakon 1:0 i nakon 1:1 imao sam osjećaj da smo bolji i da imamo šanse proći, samo da nam treba malo više sreće. Zabili smo tri gola iz zaleđa. Što reći? Jednostavno nismo imali sreću kao na prethodnim svjetskim prvenstvima i zato idemo kući.”

Posebno se osvrnuo i na pogodak Ramosa za 2:1, nakon ubačaja Rafaela Leaa s lijeve strane.

“Nisam još pogledao snimku. Znao sam da bi Leao mogao ubaciti loptu, ali nisam smio previše izaći na njega jer bi me mogao prevariti i otići uz liniju. Možda sam stajao malo predaleko, ali računao sam da ćemo dobiti skok. Kad sam vidio da lopta ide u šesnaesterac, između Pongračića i Gvardiola, mislio sam da će jedan od njih doći do nje. Nažalost, nije se dogodilo”, objasnio je Stanišić.

Stanišić nije želio nikoga izdvajati kao krivca.

“Nije na meni da ikome nešto zamjeram. Pogotovo zato što su Marin i Šutalo odigrali fantastičnu utakmicu protiv momčadi koja prema naprijed ima svjetsku klasu. To su sitnice koje na kraju odlučuju, a ovoga puta nisu bile na našoj strani.”

Otkrio je i što je izbornik poručio igračima nakon utakmice.

“Rekao nam je da možemo biti ponosni na sebe. Svima je teško, svi smo razočarani i prazni jer smo imali osjećaj da možemo proći”, zaključio je Stanišić.