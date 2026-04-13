Stadion na kojem će Hrvatska igrati drugu utakmicu SP-a proglašen najgorim, objavljene i snimke

Hrvatska na tom stadionu igra 2. kolo grupne faze Svjetskog prvenstva.
Stadion u Torontu proglašen je najgorim među stadionima koji će ovog ljeta ugostiti utakmice Svjetskog prvenstva 2026., prema nedavnoj analizi portala Covers.com.
Hrvatska će tamo igrati protiv Paname 23. lipnja.
Na toj ljestvici stadion u Torontu zauzima posljednje mjesto među 16 domaćinskih stadiona u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Taj se plasman temelji isključivo na kapacitetu, a ne na infrastrukturi, atmosferi ili ukupnoj kvaliteti stadiona.
Čak i nakon velike obnove vrijedne 158 milijuna dolara (oko 135 milijuna eura), BMO Field primit će oko 45.736 gledatelja, što ga čini najmanjim stadionom na SP-u.
U usporedbi s tim stadionom, ostali stadioni imaju dosta veći kapacitet. Na samom vrhu su stadioni u Dallasu i Ciudad de Méxicu, koji mogu primiti više od 80.000 navijača.
Na objavljenim snimkama se vidi kako su montažne tribine poružnile izgled stadiona izvana i otežale pristup ulazima s jedne strane terena. Osim toga, stadion na nekoliko mjesta prokišnjava, ali Kanađani uvjeravaju da će se ti detalji riješiti do početka turnira.
