Srušen niz dug 32 godine: Prva utakmica SP-a donijela neočekivan povijesni trenutak

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REUTERS/Hannah Mckay via Guliver

Prva utakmica Svjetskog prvenstva 2026. između Meksika i Južnoafričke Republike ostat će upamćena po prvom isključenju na turniru.

Južnoafrički vezni igrač Siphephelo Sithole zaradio je crveni karton u 49. minuti zbog grubog prekršaja, čime je morao u svlačionicu prije završetka susreta.

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Ovim potezom prekinut je nevjerojatan post koji je trajao pune 32 godine. Zadnji put je crveni karton na otvaranju SP-a pokazan davnog 17. lipnja 1994. godine, također u SAD-u. U tom su dvoboju igrali Njemačka i Bolivija, a bolivijski nogometaš Marco Etcheverry bio je isključen u 84. minuti nakon faula nad Lotharom Matthausom, dok je Njemačka slavila s 1:0 golom Jurgena Klinsmanna.

Nakon te utakmice, pa sve do večerašnjeg susreta Meksika i Južne Afrike, uvodni susreti na čak osam uzastopnih svjetskih prvenstava – od Francuske 1998. do Katara 2022. – prošli su bez ijednog isključenja.