Srpski medij: To vam je Hrvatska! Igra sporo, čak negledljivo, ali pobjeđuje

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Hrvatska je pobjedom 2:1 protiv Gane izborila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje ju čeka Portugal.

Pobjeda Hrvatske nije prošla nezapaženo ni u susjednoj nam Srbiji. Novinar srpskog Mozzart Sporta Darjan Nedjeljković otvorio je tekst o Vatrenima zvučnim naslovom.

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“To vam je Hrvatska! Igra sporo, čak negledljivo, ali pobjeđuje”.

U nastavku je istaknut već mentalitet hrvatske reprezentacije u velikim utakmicama.

“Možda nemaju fizičke kapacitete kao prije, vjerojatno im nedostaju junaci poput Mandžukića ili Brozovića, ali jedna stvar je konstantna – kada dođu utakmice života, one stani-pani situacije, tu su Hrvati, skoro pa perfektni”, piše Mozzart Sport pa dodaje:

“Igrali su u većem dijelu utakmice sporo, čak i negledljivo, nekako mrljavo, ali su ponovno isporučili ono najvažnije – njegovo veličanstvo rezultat. Pogotkom Nikole Vlašića nakon prekida, momčad Zlatka Dalića stigla je do druge pobjede na ovogodišnjem Mundijalu i čvrsto zgrabila drugu poziciju u skupini L – 2:1. Vjerojatno su Kockasti izabrali teži put, jer će ih u prvoj eliminacijskoj fazi čekati Kolumbija ili Portugal, a potom možda i Španjolska. Ali kada ste brončani s prethodnog Mundijala, a u povijesnim knjigama imate i naslov doprvaka svijeta, onda ne znate kalkulirati. Možda je Gana kao trećeplasirana prošla bolje na prvu loptu, ali…”

Za to što je ostavio Joška Gvardiola na klupi, srpski medij smatra da je bila hrabra odluka.

“Hrabru odluku donio je izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, prekaljen u utakmicama odluke, kada je ostavio na klupi Joška Gvardiola, a u početnu postavu uvrstio junaka Delija iz Salzburga, Pongračića. Velike promjene u odnosu na susret protiv Engleske napravio je Carlos Queiroz, vrativši se na formaciju s četvoricom u obrani. Portugalac je zaslužio pohvale i hvalospjeve za sve što je afrička reprezentacija pružila u sudaru s momčadi Thomasa Tuchela.”

U osvrtu na utakmicu ističe se kako je u prvom poluvremenu nedostajalo pravih uzbuđenja, ponajviše zato što je Gana odigrala posve neprimjetno, dok su Vatreni zahvaljujući svom iskustvu i tehničkoj nadmoći bez problema kontrolirali zbivanja na travnjaku. Međutim, u drugom dijelu susret se potpuno rasplamsao; afrička je reprezentacija pritisnula Hrvatsku, ali je u konačnici presudio pogodak Nikole Vlašića koji je donio pobjedu i osigurao drugu poziciju u skupini L.