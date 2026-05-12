Srna iznenadio svojim popisom za SP: Izabrao je igrače koje Dalić već neko vrijeme ne zove

Gleb Soboliev / PressFocus /NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Darijo Srna sudjelovao je u projektu Transfermarkta u kojem poznata nogometna imena sastavljaju vlastiti popis od 26 igrača koje bi poveli na Svjetsko prvenstvo kada bi bili izbornici svojih reprezentacija. Srnin izbor izazvao je dosta pažnje zbog nekoliko neočekivanih imena.

Na njegovom popisu našli su se Marko Livaja, Marcelo Brozović i Domagoj Vida, iako već neko vrijeme nisu dio reprezentacije. Uvrstio je i neka nova lica koja još nisu debitirala za Hrvatsku, poput Dominika Prpića, Nikole Čavline i Nike Galešića. Iznenađenje predstavlja i izbor Bruna Petkovića, koji dugo nije bio među ozbiljnim kandidatima za reprezentaciju, kao i Toma Bašić.

Dalić će 18. svibnja objaviti širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo, dok će konačan popis putnika biti poznat 1. lipnja.

S druge strane, Srna je izostavio nekoliko igrača koje Zlatko Dalić redovito koristi u posljednjim akcijama reprezentacije. Posebno se ističe nepozivanje Martin Baturina, a među izostavljenima su i Nikola Vlašić, Duje Ćaleta-Car, Marin Pongračić, Igor Matanović, Petar Musa, Nikola Moro, Kristijan Jakić, Toni Fruk i Ivan Smolčić.

Dok navijači i javnost sastavljaju vlastite ideale popise za Mundijal, uskoro stiže i službena odluka hrvatskog izbornika. Dalić će 18. svibnja objaviti širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo, dok će konačan popis putnika biti poznat 1. lipnja.