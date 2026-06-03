Srbi doživjeli debakl, situacija je alarmantna: Savez želi napraviti potpunu čistku momčadi

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Srpska reprezentacija doživjela je težak poraz 3:0 od Zelenortskih Otoka u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu, što je dodatno pojačalo rasprave o stanju u momčadi Veljka Paunovića.

Srbija je nastupila u znatno oslabljenom sastavu jer se velik broj standardnih reprezentativaca nije odazvao izbornikovu pozivu za lipanjske utakmice.

Među igračima koji nisu stigli na okupljanje nalaze se Sergej i Vanja Milinković-Savić, Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Filip Kostić, Đorđe Petrović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Aleksa Terzić, Saša Lukić i Luka Jović.

Nakon utakmice Paunović je priznao da je poraz težak, ali nije želio dodatno dizati tenzije. Naglasio je kako je Srbija u drugom dijelu susreta imala razdoblja dobre igre i nekoliko prilika, no nakon propuštene šanse i drugog primljenog pogotka izgubila je kontrolu nad utakmicom.

Izbornik smatra da reprezentaciji nedostaju taktička disciplina, iskustvo i bolja uigranost, što je povezao s velikim brojem izostanaka i činjenicom da je morao raditi s bitno drukčijom skupinom igrača.

Paunović: Iznenadio me broj izostanaka

Paunović je još prije utakmice govorio o problemima s odazivom. Istaknuo je da ga je iznenadilo što se dio igrača nije pojavio na okupljanju, posebno zato što su pozivi poslani još u travnju. Dodao je da mu je žao zbog takve situacije, ali da ne želi dodatno produbljivati sukob.

Ipak, poraz od Zelenortskih Otoka i činjenica da reprezentacija nije mogla računati na velik broj svojih najpoznatijih igrača otvorili su pitanje na kome Srbija može graditi budućnost u nastavku kvalifikacijskog ciklusa.

Karasi: Takvo ponašanje ne smije se tolerirati

Najglasniji kritičar bio je Stanislav Karasi, legenda Crvene zvezde i predsjednik Stručnog odbora Nogometnog saveza Srbije. U razgovoru za Sportski žurnal oštro je osudio igrače koji su odbili poziv reprezentacije te poručio da ih Paunović više ne bi trebao pozivati.

“To je sramotan potez. Nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i ne bi trebali ponovno dobiti poziv. Ne mogu se birati utakmice. Reprezentacija je svetinja i mora se poštovati bez obzira na to radi li se o prijateljskoj ili natjecateljskoj utakmici”, poručio je Karasi.

Dodao je kako Srbija mora računati na igrače koji žele igrati za nacionalnu momčad, čak i ako to znači slabiju kvalitetu na papiru. Naglasio je da ne pamti situaciju u kojoj je reprezentaciji nedostajao toliki broj igrača te smatra da oni koji su odbili poziv ne pokazuju dovoljno poštovanja prema nacionalnom dresu.

Srbija traži izlaz iz krize

Unatoč kritikama, Karasi je izrazio podršku Paunoviću, kojeg smatra kvalitetnim i poštenim trenerom, ali vjeruje da izbornik sada mora postaviti jasna pravila.

Srbija će lipanjski ciklus zaključiti utakmicom protiv Meksika, koja dolazi u vrlo osjetljivom trenutku. Nakon promjene izbornika i brojnih problema s igračkim kadrom, u srpskoj javnosti sve su glasnije rasprave treba li reprezentacija napraviti zaokret i pružiti veću priliku igračima iz drugog plana ili pokušati vratiti najveće zvijezde uz strože definirane obveze prema reprezentaciji.