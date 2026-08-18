Sramotan potez Infantina: FIFA otpustila direktora koji je ukazao na obmanu

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Eibner-Pressefoto Scott Coleman via Guliver

Krovna svjetska nogometna organizacija, FIFA, otpustila je jednog od svojih najviših dužnosnika nakon što je javno kritizirao plan Giannija Infantina o prodaji dijela prava na Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima.

Iako FIFA nije službeno komentirala uvjete pod kojima je otišao glavni operativni direktor Kevin Lamour, njegov odlazak potvrdio je glavni tajnik Mattias Grafstrom u pismu upućenom potpredsjednicima i članovima Vijeća FIFA-e, navevši kako je suradnja sporazumno okončana.

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Sky piše kako je Kevin Lamour, dugogodišnji Infantinov suradnik koji se pridružio FIFA-i u studenom 2024. godine, oštro je osudio netransparentnost oko projekta prodaje udjela privatnim investitorima za čak 20 milijardi dolara. Poručio je kako su zaposlenici FIFA-e obmanuti te da zaslužuju bolje od prezira i zastrašivanja.

Predsjednik FIFA-e ubrzo se suočio sa snažnim otporom diljem nogometnog svijeta, a nakon žestoke reakcije globalnih nogometnih čelnika i pritiska krovnih organizacija — uključujući UEFA-u, koja je zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja — Infantino je bio prisiljen povući sporni prijedlog i uputiti javnu ispriku.

Lamourov otkaz uslijedio je istoga dana kada je Infantino izgubio podršku Škotskoga nogometnog saveza, a nedugo nakon što je ostavku podnio i njegov viši savjetnik Carlos Cordeiro. Zbog cjelokupnog skandala, UEFA, Azijska nogometna konfederacija te CONCACAF već su zatražile službenu reviziju Infantinova postupanja. Dok aktualni čelnik i dalje uživa podršku južnoameričke i afričke konfederacije, u njegovu je obranu stao i američki predsjednik Donald Trump, izjavivši kako bi FIFA napravila strašnu pogrešku ako bi ga smijenila.

Sam Lamour, koji je prije dva desetljeća u nogometni svijet stigao iz politike kao pomoćnik tadašnjeg predsjednika UEFA-e Michela Platinija, u svojoj je ranijoj izjavi jasno nagovijestio ovakav rasplet događaja:

“Dužnost mi je zaštititi kolege. Ako to znači da ću izgubiti posao, neka tako bude. Razumjet ću i poštovati tu odluku — barem ću večeras mirno spavati.”