Sprema se fešta: Poznato tko će zabavljati hrvatske navijače u Dallasu

Tajči i Ante Gelo Band zabavljat će hrvatske navijače uoči i poslije utakmice s Engleskom na SP-u, a hrvatski konzulat iz Los Angelesa tih će dana premjestiti svoje aktivnosti u Dallas, domaćina utakmice, priopćeno je iz MVEP-a.

Hrvatska svoje sudjelovanje na Svjetskom nogometnom prvenstvu otvara u srijedu u Dallasu utakmicom protiv Engleske.

Ministarstvo vanjskih i europski poslova i hrvatski generalni konzulat u Los Angelesu uoči utakmice organiziraju dva koncerta u trećem najvećem teksaškom gradu.

Navijače će u službenoj FIFA Fan zoni u Dallasu dan prije dvoboja s Engleskom i dan poslije zabavljati Tajči i Ante Gelo Band.

U priopćenju ministarstva naglašava se da je cilj programa promidžba Hrvatske, njezine kulture, prirodnih ljepota i sportskih uspjeha.

“Tijekom nastupa na velikom ekranu na pozornici prikazivat će se promotivni filmovi Hrvatske turističke zajednice s prikazima hrvatskih kulturnih znamenitosti, prirodnih ljepota i prepoznatljivih sportskih postignuća”, stoji u priopćenju.

Generalni konzulat u Los Angelesu tim će povodom privremeno premjestiti svoje aktivnost u Dallas, u Ambassador Row u Arlingtonu, udaljenom desetak minuta od stadiona.

“Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva hrvatske navijače da se pridruže programu u FIFA Fan zoni te da svojim dostojanstvenim i srčanim navijanjem, kao i uvijek dosad, budu najbolji promicatelji Hrvatske u svijetu”, priopćeno je.

MVEP je još jednom podsjetio da se na njegovim internetskim stranicama nalazi detaljan vodič za hrvatske navijače na Svjetskom prvenstvu.