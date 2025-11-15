Špehar za SK: Hrvatska je pokazala što znači biti obitelj

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Ove četiri svjetske smotre nisu pale s neba jer to je kontinuitet dobrog rada u savezu. Ispadanje u prvom krugu nije neuspjeh i treba dati podršku jer imamo dobre igrače, koji se dokazuju.

Vatreni su se plasirali na još jedno veliko natjecanje, a svoje viđenje za Sport Klub dao je Robert Špehar.

Hrvatska je osigurala svoje sedmo Svjetsko prvenstvo (četvrto uzastopno). Vaš komentar na još jedan naš veliki uspjeh?

“Prvo bih zaista htio čestitati Hrvatskoj, izborniku Daliću, igračima na čelu sa kapetanom Modrićem i predsjedniku Kustiću. Ove četiri svjetske smotre nisu pale s neba jer to je kontinuitet dobrog rada u savezu. Velesile poput Italije i Njemačke muče se oko plasmana, a mi osvajamo srebra i bronce. Čudo i kapa do poda svima. Ovo je velebni uspjeh i bilo je divno gledati koheziju navijača sa igračima te reprezentacijom. Hrvatska je pokazala što znači biti obitelj.

Možemo biti ponosni jer smo podignuli svoje limite u nebo. Kada se plasiramo na SP, ispada da je normalno. Vjerujte mi, to nije baš tako. Brazil se mora potruditi da ode, a nama je postalo normalno i to je ono što Hrvatsku čini velikom. Čestitke svima od srca.”

Izborniku Daliću ovo je treća svjetska smotra zaredom otkako je preuzeo reprezentaciju (nakon Rusije i Katara).

“To je fenomenalno i nemam riječi. Nadam se da ljudi u Hrvatskoj mogu spustiti loptu na zemlju te shvatiti što rade izbornik, savez i reprezentacija sa našim kapetanom. Da pitate Ancelottija koga bi izbjegao, najsretniji bi bio da to bude Hrvatska barem do finala. Ovo nije palo s neba s obzirom da se sve steklo sa rezultatima, igrama, karakterom i navijačima. Čestitke navijačima, koji su čudo. Da Brazil izvuče Italiju, Njemačku ili Hrvatsku, izbjegao bi nas. To je najvažnije, a Brazil je najveći od pamtivijeka. Danas nije svejedno da igra sa Hrvatskom.”

Osigurali smo prvo mjesto tako da je utakmica protiv Crne Gore samo za prestiž. Farski otoci bili su borbeni i čak imali vodstvo, ali ipak ostali bez dodatnih kvalifikacija u kojima će biti Češka.

“Da, ali to je onaj dio u kojem bih uspjehe više dao na značaju. Nekada je protiv Farskih otoka bilo 10, 12 ili 15:0 i onda je lagano išlo. Danas su Farski otoci napredovali pa dobili Češku i Crnu Goru te imaju tri pobjede u nizu. Povedu protiv nas i sasvim pristojno izgledaju. Imaju svoje šanse da kod 1:0 povedu 2:0 pa kod 1:1 povedu 2:1 pa kod 2:1 da dođe do izjednačenja. Danas nije lako ostvariti ovakve rezultate. Nekada je bila velika razlika između velikih i malih reprezentacija, a to se danas smanjilo. Svi napreduju i ulažu u nogomet te čestitam Farskim otocima na organizaciji i disciplini. Bilo je izlazaka u kontre i tranzicije, ali pohvala Livakoviću koji je obranio tri njihove šanse. Mi smo sada već velesila.”

Po vama, može li Hrvatska na ovom SP-u ponoviti Rusiju i Katar sa osvajanjem medalja te nas opet razveseliti?

“Kratko i jasno, može. Međutim, moramo malo spustiti strasti i dati slobodu reprezentaciji koja je zaslužila povjerenje te navijanje. Plasman je već veliki uspjeh i ne smijemo pasti u „bubanj“ naših susjeda kojima je san da uopće odu na svjetsku smotru. Ispadanje u prvom krugu nije neuspjeh i treba dati podršku jer imamo dobre igrače, koji se dokazuju. To je kontinuitet rada od strane saveza i izbornika na kojem je najveća odgovornost.”