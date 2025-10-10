Špehar za SK: Bod u Pragu vrijedi kao sva tri, a Modrić je ‘šivao pukotine’ neraspoloženih suigrača

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Hrvatska je osvojila važan i veliki bod te došla blizu izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo, a meč za prvo mjesto u kvalifikacijskoj grupi je za Sport Klub komentirao Robert Špehar.

Kako ste vidjeli odlučujući sraz u Pragu?

Mislim da smo ostvarili ono po što smo došli i da je ovo vrlo važan bod na teškom gostovanju. Pozitivan rezultat za nas, iako smo se nadali da ćemo sve riješiti sa pobjedom. Nešto se pitalo Češku, koja je izvukla maksimum da se iskupi za težak poraz od nas bez obzira na izostanak nekoliko ključnih igrača u napadu. Česi su bili čvrsti i snažni. Zaustavili su našu pas-igru, a naša prednost bila je u tehničkoj kvaliteti.

Jednostavno nije dala prostor našim veznim igračima da se razmašu, a u prvom dijelu radila je presing i zbog toga nije dopustila naše brze tranzicije nakon osvojene lopte. Po meni, bili su bolji od nas i blizu da zabiju gol. U drugom uvedeni su Ivanović, Fruk i Pašalić te smo dobili na brzini i tranziciji. Nisam očekivao da će Češka izdržati u trkačkom tempu i trošenju svih 90 minuta. Rezultat je realan i Hrvatska je uzela veliki te vrijedan bod. Blizu smo Svjetskog prvenstva i to je najvažnije.

Češka i Hrvatska imaju 13 bodova, ali mi smo vodeći zbog bolje gol-razlike. Osim toga, imamo bolji međusobni omjer sa Češkom (pobjeda i remi te 4 boda u dvije utakmice).

Da, imamo još tri utakmice i ne vidim kako nećemo uzeti dovoljno bodova da se ode na svjetsku smotru. Mislim da pobjede protiv Gibraltara i Farskih otoka kod kuće ne bi trebale biti upitne, a bod u Pragu je kao da su osvojena sva tri. Imamo bolju gol-razliku i bolji omjer s obzirom na njih te u slučaju istog broja bodova. Po tome ovaj bod ima veliki značaj.

Dalić je imao jubilarni, 100. nastup na našoj klupi kao izbornik. Nije pobijedio, ali ovaj remi ispao je pristojan i pozitivan za njega.

Da, izborniku treba čestitati na ovom jubileju i dugovječnosti u reprezentaciji. Odveo nas je do srebra i bronce na Svjetskom prvenstvu te srebra u Ligi nacija. Mislim da ga puno nagrađuje karakter, a on je hrabro preuzeo rizik što se preuzimanja tiče i odveo nas na Svjetsko 2018. Sve to mu se vraća uz dobar i kvalitetan rad, a još je okružen dobrim suradnicima te ima veliku podršku saveza. Razmazio nas je sa medaljama, a tortu koju je na neki način pojeo za 100 nastupa može samo biti slatka.

Kako ste vidjeli nastupe Livakovića i Modrića, koji su bili najbolji pojedinci?

Luka je svih 90 minuta šivao pukotine koliko je mogao i stigao, iako nije bio u najvećem sjaju jer nije imao raspoložene suigrače. Sa svojim iskustvom i svojom kvalitetom dokazao je da je veliki igrač te kapetan, a Livaković je bio siguran. Obranio sve što je trebao te pokazao kvalitetu, samopouzdanje i sigurnost.