Španjolska je svjetski prvak, a novi igrač Reala sada mora ispuniti bizarno obećanje

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Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1:0.

Nakon 39 dana natjecanja i 104 utakmice, doznali smo ime novog svjetskog prvaka. Španjolska je nakon drame produžetaka pobijedila Argentinu 1:0 skinuvši “Gauče” s trona.

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Španjolska je tako nakon 16 godina nakon slavlja u Južnoj Africi stigla do novog naslova svjetskog prvaka nakon sjajne utakmice i zaslužene pobjede.

Furija je tijekom susreta imala 20 udaraca, pri čemu 12 u okvir, dok su Argentinci uputili tek dva udarca, oba u posljednjim minutama susreta, ali ne i u okvir gola.

Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa. Argentina je u 94. minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Enzo Fernandez.

Španjolski reprezentativac Marc Cucurella poručio je da će u slučaju osvajanja svjetskog naslova napraviti tetovažu lica izbornika Luisa de la Fuentea. Na tome već radi tako što traži savjet od svojih pratitelja na Instagramu za kvalitetnog tattoo majstora.

“Moram dobro razmisliti gdje ću točno staviti tetovažu Luisa de la Fuentea. Sigurno će biti na vidljivom mjestu. O tome ću misliti tijekom leta kući”, rekao je novi igrač Real Madrida.