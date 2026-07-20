Španjolska je dočekala svoje heroje: ‘Ovo je najposebnija titula’

Španjolska je u ponedjeljak dočekala svoje junake, nove svjetske nogometne prvake. Procjene su da se na ulicama Madrida okupilo skoro dva milijuna ljudi kako bi proslavili drugu svjetsku titulu "Furije".

Španjolska je u nedjelju po drugi put osvojila svjetski naslov nakon što je u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu sa 1-0.

Prvi naslov “Furija” je osvojila prije 16 godina u Južnoj Africi kada je u finalu, također nakon produžetaka identičnim rezultatom porazila Nizozemsku.

Kulminacija “fešta” je bila na trgu Cibeles, već uobičajenom središtu proslava u glavnom madridskom gradu. Dolazak je bio previđen oko 20.45, no zbog ogromnih gužvi sve se odužilo. Ulice su bile pune, prema procjenama vlasti na ulicama grada okupilo se oko dva milijuna ljudi, dok je u epicentru proslave bilo više od 120.000 navijača.

Igrači su uživali, pjevali, skakali, mahali su publici i podizali trofej uz gromoglasan pljesak. Rodrygo se sjeo na rub autobusa, Yamal je pozirao s krunom na glavi, Borja Iglesias je bio DJ…

“Doživjeli smo to s neizmjernim ponosom. Sa strastvenom bazom navijača, primajući podršku iz cijele Španjolske, što nam je dalo toliko snage. Jako smo sretni, ali sve je lakše kada imate divne i uzorne igrače koji stvari čine puno jednostavnijima. Mi smo najbolja momčad na svijetu, velikim slovima. To ih čini još većim. Imamo osjećaj da nikada nećemo izgubiti i svakoj utakmici pristupamo s tim samopouzdanjem,” kazao je izbornik Luis de la Fuente.

“Ovo je najposebnija titula. Pobijediti sa svojom zemljom je najljepša stvar koja postoji, najveće postignuće u nogometu,” dodao je kapetan Rodrygo.

Junak finala i strijelac jedinog gola, Ferran Torres ogrnut španjolskom zastavom bio je oduševljen dočekom.

“Nismo imali niti trenutka mira otkako je završilo finale. Doslovno letim, drago mi je vidjeti sve ovo uzbuđenje, posebno kod djece. Sada je vrijeme za paradu i slavlje sa svim Španjolcima. Uvijek moraš vjerovati, na kraju sve dolazi s napornim radom i ovaj put je bilo tako,” kazao je.

U glazbenom dijelu nastupila je pjevačica Aitana kojoj su se pridružile i druge tamošnje zvijezde poput Lole Indigo, grupe Arde Bogota, Vive Suecie i Ane Meni. Program je uključivao i druge izvođače poput kantautorice Saiko, Alexa Martinija i DJ-a Pawlyja.

Od trenutka kada je slovenski sudac Slavko Vinčić označio kraj finala, cijela Španjolska je eruptirala od radosti. Svjetski naslov posebno snažno je odjeknuo u naciji ludoj za nogometom, gdje sport ujedinjuje 50 milijuna stanovnika.

Među brojnim navijačima bila je i 90-godišnja Marisa Salmeron koja je prije 16 godina sa suprugom, jednim od prvih članova Real Madrida, slavila prvu svjetsku titulu.

“Suprug je nedavno preminuo, imao je 102 godine. Voljela bih da ovo može vidjeti, tako sam sretna,” kazala je u društvu unuka i dvije kćeri za El Pais.

“Vrlo je impresivno, nisam mislila da će biti ovako,” rekla je 50-godišnja Marina Fenoghieto za AFP koja je na doček dovela svog 14-godišnjeg sina.

“Furija” se vratila iz Sjedinjenih Država u ponedjeljak oko 14:30 sati po lokalnom vremenu s medaljama oko vrata, te pobjedničkim peharom u rukama. Nakon ručka u hotelu u centru grada, igrače su oko 18:00 sati u palači Zarzuela primili kralj Felipe VI, njegova supruga Letizia i njihove kćeri, princeze Leonor i Sofia, obje u dresu španjolske reprezentacije.

“Kad naša reprezentacija igra, igramo svi. Kad ste pobijedili, pobijedili ste za cijelu Španjolsku,” kazao je kralj u kratkom govoru, zahvalivši prvacima i navodeći da njihova pobjeda pripada cijeloj naciji.

Uslijedilo je primanje u palači Moncloa, sjedištu vlade, gdje ih je ugostio premijer Pedro Sanchez.

“Veliko hvala trenerskom osoblju i igračima, uistinu smo uživali u vašoj izvedbi. Zašto ne sanjati o Svjetskom prvenstvu 2030. godine? Posebno s obzirom na to da se Svjetsko prvenstvo održava u Španjolskoj,” kazao je premijer.

Odatle su španjolski heroji započeli svoju paradu u autobusu s otvorenim krovom, na kojem je bila poruka “zvijezde sjaje zajedno”, putujući glavnim prometnicama centra grada kako bi stigli do poznate fontane Cibeles.