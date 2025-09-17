Španjolska bojkotira Svjetsko prvenstvo ako se Izrael kvalificira?

Podijeli :

Španjolski mediji javljaju da će se "u dogledno vrijeme" razmotriti mogućnost da Španjolska ne sudjeluje na Mundijalu ako se Izrael kvalificira.

Prema pisanju cope.es, glasnogovornik socijalista u Kongresu, Patxi López je na konferenciji za medije pozvao sve sportske organizacije da izbace Izrael iz natjecanja, povlačeći paralelu sa sankcijama uvedenim Rusiji nakon invazije na Ukrajinu te istaknuo da će od nadležnih tijela tražiti zabranu nastupa za Izrael.

“To je ono što trenutno radimo, a onda ćemo procijeniti”, poručio je López, odgovarajući na pitanje hoće li se tražiti povlačenje Španjolske sa Svjetskog prvenstva koje se 2026. igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Prema njegovim riječima, takvi potezi, poput bojkota sportskih natjecanja i Eurosonga, mogu “otvoriti oči mnogima”, uključujući i samo izraelsko društvo, te smatra da se takva praksa “mora proširiti i na druge događaje”.

Njegovo mišljenje dijeli i glasnogovornica Vlade te ministrica sporta Pilar Alegría.

“Sport nije niti može biti neovisan o onome što se događa u stvarnom svijetu, pogotovo kada nam taj stvarni svijet govori da se ljudska prava uništavaju”, izjavila je Alegría.