Španjolci srušili Francuze i na Fifinoj ljestvici: Sada su oni najbolji na svijetu

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AP Photo/Marcio J. Sanchez via Guliver

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku 2:0.

Golove su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58). Osim izborenog finala, Španjolci imaju još jedan razlog za slavlje.

Prema aktualnoj live projekciji Fifine ljestvice, Španjolci su se popeli na prvo mjesto svjetskog poretka.

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Španjolska koju vodi izbornik Luis de la Fuente sada ima 1966 bodova i prestigla je Francusku, koju je srušila u polufinalu Svjetskog prvenstva (2:0).

Tricolori su pali na drugo mjesto s 1949 bodova, dok je Argentina trenutačno treća s 1943 boda. Engleska je četvrta s 1889 bodova, Brazil peti s 1805, a odmah iza njega nalazi se Maroko s 1804 boda.

Hrvatska se nalazi na 13. mjestu s 1723 boda.