Španjolci o Hrvatskoj: ‘Lijek djeluje, pacijent je živ!’

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AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva dramatičnom pobjedom protiv Gane (2:1).

Iako je izabranicima Zlatka Dalića za prolazak skupine s druge pozicije bio dovoljan i bod, pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića Vatreni su uzeli sva tri. Utakmica je privukla veliku pozornost stranih medija, a ugledni španjolski list As napisao je emotivan osvrt na žilavost hrvatske momčadi.

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Španjolci slikovito opisuju trenutačno stanje hrvatske reprezentacije, primjećujući da ova generacija više nema onu silovitu energiju iz prethodnih godina, ali i dalje posjeduje jedinstven borbeni duh.

“Hrvatska odbija proglasiti kraj ciklusa koji je već na samrti. Za sada, lijek djeluje i održava pacijenta na životu. No, jako je daleko od trkačke moći iz 2018., pa čak i 2022. godine. Patila je do posljednjeg trenutka kako bi izvukla taj jadni bod koji bi joj osigurao prolazak kao jednoj od najboljih trećeplasiranih ekipa. No, hrvatski natjecateljski gen ponovno je odgovorio na visini zadatka i na kraju prolazi kao druga. Uvijek ćemo pamtiti ovaj dan kao dan kada smo zamalo umirovili kapetana Luku Modrića.”

U nastavku analize, As ističe taktičke promjene Zlatka Dalića, koji je u ovoj utakmici napokon dao povjerenje Anti Budimiru te iznenadio postavljanjem Ivana Perišića na poziciju lijevog beka umjesto Joška Gvardiola, opravdavajući to brzinom ganskog napadača Semenya.

Hrvatska je dominirala u posjedu lopte (53,3%) i kontrolirala ritam susreta, a utakmicu je u 30. minuti otvorio prekrasan pogodak Petra Sučića izvan kaznenog prostora. Iako je Gana u drugom poluvremenu podignula pritisak i izjednačila preko Luckassena nakon ubačaja iz prekida, španjolski list naglašava da je u ključnim trenucima presudila mentalna snaga Hrvatske. Pobjedu i izbjegavanje opasnih kalkulacija donio je Nikola Vlašić sjajnim pogotkom glavom nakon kornera u 82. minuti, čime su Vatreni pokazali da ih se nikada ne smije prerano otpisati.