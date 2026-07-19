Španjolci ne štede kritike: ‘Katastrofa, ovo je upropastilo finale’

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AP Photo/Frank Franklin II by Guliver

Dok su oči cijelog svijeta uperene u spektakularni okršaj Španjolske i Argentine za naslov svjetskog prvaka na stadionu MetLife, španjolska Marca donosi žestoku kritiku na račun FIFA-e i organizatora.

Pod naslovom da je katastrofalan travnjak posve upropastio finale, ugledni list navodi kako je teren u New Jerseyju suh, spor i potpuno nedostojan utakmice ove razine.

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“Iako je riječ o turniru na kojem sve pršti od spektakla, zabave i potrage za profitom, organizatorima je promaknuo ključni detalj, a to je osigurati igračima podlogu na kojoj uopće mogu igrati vrhunski nogomet”, piše Marca i dodaje:

“Teren na MetLifeu pokazao se kao ozbiljan problem čim su maknute cerade nakon uvodne ceremonije. Unatoč obilnoj kiši koja je dan ranije padala, trava je ostala u očajnom stanju, što izravno utječe na igru obje momčadi. Travnjak je toliko isušen i spor da lopta konstantno nepravilno odskače, čime se igračima dramatično otežava kontrola i građenje prednosti nakon primanja dodavanja.”

Kratko zalijevanje tijekom stanke za hidrataciju nije nimalo pomoglo, a situacija je bila toliko apsurdna da je jedan član španjolskog stručnog stožera sam pokušavao rukama usmjeriti vodu iz prskalica kako bi ona uopće dobacila do aut-linije. Na loš teren na ovom stadionu već su se ranije tijekom prvenstva žalile brojne reprezentacije, no organizatori nisu učinili ništa kako bi sanirali problem.

Najveći gnjev Španjolaca izazvalo je ponašanje krovne nogometne organizacije tijekom stanke. Umjesto da se poluvrijeme iskoristi kako bi se suhi travnjak natopio vodom i ostavio da prodiše, teren je ponovno prekriven zbog najavljenog glazbenog spektakla. I

ako je FIFA službeno obavijestila oba tabora da će poluvrijeme trajati 17 minuta, show se rastegnuo na više od dvadeset minuta.

“Organizatori su pritom potpuno ignorirali činjenicu da dugotrajno gaženje i prikrivanje dodatno uništava ionako kritičnu podlogu, pokazavši da im je zarada od estradnog spektakla na koncu bila daleko ispred same igre”, poručuje španjolski list u svojim kritikama.