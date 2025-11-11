Španjolci iznenada maknuli Lamine Yamala iz reprezentacije

Podijeli :

xBaguxBlancox xPressinphotox via Guliver

Španjolski nogometni savez izrazio je svoje “iznenađenje i zabrinutost” zbog zvijezde Barcelone, Lamine Yamala.

Yamal je podvrgnut “intervencijskom zahvatu” zbog kojeg je povučen s najnovijeg popisa reprezentacije Španjolske. Yamal, koji je pretrpio ozljedu tijekom reprezentativnog okupljanja u rujnu, ponovno je bio pozvan u momčad Luisa de la Fuentea za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije i Turske.

Neće nastupiti u tim utakmicama, a Savez je u priopćenju na službenoj internetskoj stranici naveo:

POVEZANO Dalić pozvao golmana koji nikad dosad nije branio za Hrvatsku

“Medicinska služba Saveza želi izraziti svoje iznenađenje i zabrinutost nakon što je u ponedjeljak, 10. studenoga, u 13:47 sati – na dan početka službenog okupljanja reprezentacije – saznala da je igrač Lamine Yamal istog jutra bio podvrgnut intervencijskom radiofrekvencijskom zahvatu radi liječenja bolova u pubičnom području.

Ovaj je zahvat obavljen bez prethodne obavijesti medicinskom osoblju reprezentacije, a pojedinosti su nam postale poznate tek putem izvješća zaprimljenog sinoć u 22:40, u kojem je bila navedena medicinska preporuka za odmor u trajanju od 7 do 10 dana.

S obzirom na ovu situaciju, te imajući u svakom trenutku kao prioritet zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača, Španjolski nogometni savez donio je odluku o njegovu oslobađanju od aktualnog poziva. Uvjereni smo da će se uspješno oporaviti i želimo mu brz i potpun oporavak.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.