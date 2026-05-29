Spahić ovom izjavom oduševio navijače BiH: ‘Ma gdje će Džeko? Ne damo mu, ne smije ići!’

Direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emir Spahić komentirao je hoće li se legendarni Edin Džeko oprostiti od reprezentacije nakon ovog SP-a.

Posebno je Spahić istaknuo ulogu kapetana Edina Džeke, kojeg u svlačionici nazivaju “kišobranom” i “gromobranom”.

“Čovjek kad ono pada jaka kiša raširi se, a ova sva djeca pobjegnu ispod tog ‘kišobrana’, i zaštiti ih“, slikovito je opisao Spahić u intervjuu za Vijesti.ba.

Na temu sve glasnijih priča o reprezentativnoj mirovini Edina Džeke, koji gazi 41. godinu života, Spahić je poslao jasnu i izravnu poruku koja će oduševiti navijače:

“Neće niđe! Ne smije! Ne damo mu! Đe će? Treba još otići na Europsko prvenstvo. Đe će? Dok ne odgoji još dvojicu, trojicu neće nigdje.“

Zatim je nastavio sipati hvalospjeve na račun Dijamanta, istaknuvši da bi s nekim drugim državljanstvom sigurno imao najveća individualna priznanja u nogometnom svijetu.

“Ne mogu naći riječ kojom bi opisao Edinov odnos prema reprezentaciji, državi, svom narodu. To što on radi, ljudi moji, nije normalno. To je za izučavanje. Kakav je to spoj, čega? Što je u organizmu tog čovjeka? Da je kojim slučajem Nijemac, Francuz imao bi dvije Zlatne lopte do sada. Kompletnijeg igrača, a prošao sam velike klubove i lige, nisam vidio. To što taj čovjek ima nisam nikada sreo u karijeri, a igrao sam protiv najvećih. Kako mi u Dubrovniku kažemo ‘đe će’?! Ma, nema mu ići. Ostaje. Mi ga trebamo, da skoči, da se pojavi, nasloni i da bude ‘kišobran’“, zaključio je Spahić.