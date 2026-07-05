Šokantna odluka FIFA-e: Američkom napadaču odgodit će suspenziju koju je zaradio protiv BiH

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver Image

Sjedinjene Američke Države, domaćin Svjetskog prvenstva 2026. godine, su golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana s 2:0 u šesnaestini finala pobijedili Bosnu i Hercegovinu. Upravo je prvi strijelac glavna priča jer je on osim pogotka zaradio i crveni karton zbog starta na Tarika Muharemovića.

Pogodak za vodstvo zabio je krajem prvog poluvremena, u 45. minuti, da bi svoj crveni karton zbog gaženja stopera Bosne i Hercegovine dobio u 64. minuti. Mauricio Pochettino posebno je kritizirao taj crveni karton, ali FIFA nije dozvolila SAD-u žalbu na tu odluku.

Međutim, nekoliko dana kasnije stigla je vijest koju je objavio The Athletic kako će Balogun ipak biti dostupan za utakmicu osmine finala protiv Belgije. Razlog za to je što FIFA ima pravo odgoditi služenje suspenzije za neku drugu utakmicu.

To su učinili i s Cristianom Ronaldom koji je u kvalifikacijskoj utakmici s Armenijom zaradio crveni karton. Unatoč tome, igrao je sve tri utakmice u skupini, kao i susret s Hrvatskom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Dobio je uvjetnu kaznu, a isto bi mogao dobiti i napadač SAD-a.

Utakmica SAD-a i Belgije na rasporedu je sedmog srpnja s početkom u dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu.