Šok za šokom na Otoku: Tuchel otpisao još jednu zvijezdu za SP!

Buriakov via Guliver

Prema pisanju engleskih medija, Trent Alexander-Arnold neće se naći na današnjem popisu izbornika Thomasa Tuchela za Mundijal, dok bi mjesto u momčadi trebao dobiti Djed Spence.

Desni bek Real Madrida navodno je izgubio mjesto u reprezentaciji zbog velike konkurencije, a Tuchel prednost daje Tinu Livramentu iz Newcastlea. U kadru neće biti ni Lukea Shawa iz Manchester Uniteda.

This is the England squad BBC Sport expects to be named 📋 The final place in the 26-man squad is expected to go to Myles Lewis-Skelly, Trent Alexander-Arnold or James Garner. pic.twitter.com/eQrZMUhlTW — Match of the Day (@BBCMOTD) May 21, 2026

Alexander-Arnold posljednji je put za Englesku igrao još u lipnju 2025., kada je protiv Andore upisao jedini nastup pod Tuchelom. Problemi s ozljedama u posljednjim sezonama dodatno su mu otežali povratak u reprezentaciju, a ni prva sezona u Real Madridu nije prošla prema očekivanjima.

Englez je prošlog ljeta stigao iz Liverpoola, ali Real je sezonu završio bez trofeja. U 30 nastupa upisao pet asistencija. Mjesto u reprezentaciji trebao bi dobiti Spence, koji je ove sezone skupio 43 nastupa za Tottenham

Jučer su na Otoku pisali kako na popisu za Mundijal neće biti nekoliko velikih imena. Među izostavljenima su navodno i Harry Maguire te Cole Palmer.

Podsjetimo, Engleska na SP-u igra u skupini L s Hrvatskom, Ganom i Panamom.