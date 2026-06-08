Šok za Nizozemsku: Zvijezda Arsenala otpala za Svjetsko prvenstvo

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Problemi za Ronalda Koemana na klupi Nizozemske se nastavljaju. Nakon što su upisali poraz u prijateljskoj utakmici protiv Alžira, sada je za nizozemskog izbornika stigla još jedna loša vijest.

S popisa 26 igrača koji odlaze na Svjetsko prvenstvo otpao je Jurrien Timber, jedan od najboljih bekova svijeta koji je ove sezone s Arsenalom osvojio naslov u Premier ligi.

On je bio izvan pogona od 14. ožujka kada je ozlijedio prepone u utakmici s Evertonom. Dugo se oporavljao te je čak nastupio u finalu Lige prvaka u porazu Arsenala od PSG-a, no čini se kako ipak nije dovoljno spreman.

“24-godišnjak se nije dovoljnio oporavio od ozljede prepona za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu. U dogovoru s medicinskim timom odlučeno je kako će Timber napustiti reprezentativni kamp nakon prijateljske utakmice s Uzbekistanom.”

Još uvijek nije poznato koji igrač će ga zamijeniti, ali očekuje se da bi to mogao biti Jeremie Frimpong, desni bek Liverpoola koji je zbog lošije sezone otpao s ovog popisa.