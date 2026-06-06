Šok za Nijemce: Mladi dragulj Bayerna ozlijedio se na treningu i propustit će SP

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Alarm je upaljen u reprezentaciji Njemačke, a najgore sumnje su potvrđene. Samo deset dana prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Curacaa u prvom kolu skupine E, Lennart Karl, dragulj Bayerna, doživio je ozljedu na posljednjem treningu uoči prijateljske utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama.

“Karl se danas ozlijedio na treningu. Ne izgleda dobro“, rekao je izbornik Julian Nagelsmann na konferenciji za medije, ne krijući zabrinutost koja se do kraja večeri pokazala potpuno opravdanom.

“Moramo pričekati dijagnozu i vidjeti hoće li moći igrati na Svjetskom prvenstvu ili ćemo morati pozvati zamjenu.“

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Nakon što je eksplodirao u Bayernu i sudjelovao u čak 17 golova u 40 utakmica, Karl se nametnuo kao jedno od najvećih otkrića sezone. Zbog toga Nagelsmann nije dvojio te mu je u ožujku omogućio debi u seniorskoj reprezentaciji.

Predstave protiv Švicarske i Gane opravdale su očekivanja, pa ga izbornik, unatoč problemima s ozljedom u završnici sezone, nije izostavio s popisa od 26 igrača za Mundijal. U Njemačkoj su se čak mogli čuti glasovi da Karl zaslužuje mjesto u početnoj postavi ispred Leroya Sanéa, čija forma nije bila na željenoj razini.

Protiv Finske ga je Nagelsmann uvrstio u trio ofenzivnih veznjaka zajedno s Jamalom Musialom i Florianom Wirtzom, a mladi nogometaš ponovno je zabljesnuo asistencijom za Nathaniela Browna. Tako je postao najmlađi reprezentativac Njemačke koji je upisao asistenciju otkako Opta vodi statistiku (od 2005. godine).

“Vidjet ćemo tijekom idućeg tjedna. Mnogo sam razmišljao o njemu posljednjih mjeseci“, rekao je Nagelsmann na upit je li Karl zaslužio mjesto među starterima.

“Nositi se sa svime što mu se događa u tim godinama jedan je od najvećih izazova. Za sada to radi odlično, stvara prilike i otvara prostor suigračima.“

U petak kasno navečer stigla je potvrda Bilda – Karl neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Prema najavama, zamijenit će ga Assan Ouédraogo.