Sociolog o SP-u kao velikom američkom biznisu: ‘I mi smo dio te priče’

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Sociolog Dražen Lalić bio je gost Novog dana na televiziji N1 kod voditelja Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o nogometu kao globalnom, kulturnom i sociološkom fenomenu u kontekstu aktualnog Svjetskog prvenstva.

Lalić je istaknuo kako s velikim zanimanjem prati turnir te da gotovo ne propušta niti jednu utakmicu, no napominje kako se moderni nogomet ne može promatrati isključivo kroz ono što se događa na terenu. Prema njegovim riječima, u cijelu su priču duboko involvirani različiti akteri – od trenera i menadžera do čelnih ljudi organizacija.

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U analizi komercijalizacije sporta, Lalić naglašava kako je Svjetsko prvenstvo preraslo okvire samog sporta:

“Svjetsko prvenstvo nije samo najveći sportski događaj nego i najveći kulturni događaj u svijetu. Ove godine ne bih rekao da je Svjetsko prvenstvo najvažniji događaj nego rat na Bliskom istoku. Prije četiri godine je Svjetsko prvenstvo bilo najvažniji događaj, a sve to je jedan moderni razvoj.”

Sociolog dodaje kako je uplitanje kapitala i politike u moderni nogomet zapravo neizbježno, posebice s obzirom na to da se turnir dominantno igra u Sjedinjenim Američkim Državama:

“Logično je za očekivati da će ‘big business’ ući u sve to, ulazi i u Kataru, Francuskoj, a tek u Americi – oni sve shvaćaju kao business. Europljani mogu to osuđivati, ali i mi smo dio te priče. Jako su čudna zgražanja nekih naših aktera na uplitanje politike u nogomet, to je bizarno.”

Kao plastičan primjer razlike u poimanju sporta i demokracije između Europe i SAD-a, Lalić se osvrnuo na nedavni incident i poništeni crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu.

“Čovjek se razlikuje od ovce u tome što kada mu napraviš neko zlo, onda čovjek reagira na to. Ovdje nema osnove za pritužbe, oni to promatraju iz konteksta u kojem su pustili svoju demokraciju. Demokracija je prepuštena na milost i nemilost čovjeku koji nema demokratsku idejnu osnovu, ali on je osvojio rekordni broj glasova”, komentirao je Lalić, aludirajući na politički kontekst u SAD-u i utjecaj Donalda Trumpa.

Zaključio je kako trenutačni format natjecanja jasno odražava globalne geopolitičke promjene:

“Naravno da to dovodi do ogromnog nerazumijevanja u Europi gdje se demokracija, nogomet i sport drugačije shvaćaju u većini zemalja nego u Americi. Imamo Svjetsko prvenstvo koje je u tri zemlje, ali dominantno u SAD-u. To je Svjetsko prvenstvo prema američkim vrijednostima, obrascima ponašanja i uvjetovano njihovom političkom situacijom u kojoj jedan čovjek dominira.”