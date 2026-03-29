Snijeg u BiH poremetio planove Gattusa i Talijana, a posebno se boje jedne stvari

Sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Vremenski uvjeti u Bosni i Hercegovini unijeli su dodatnu neizvjesnost uoči velikog dvoboja između BiH i Italije u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo.

Snijeg koji je prekrio Zenicu natjerao je izbornika Italije Gennara Gattusa da promijeni plan priprema svoje momčadi. Prema pisanju La Gazzette dello Sport, u talijanskom taboru postoji zabrinutost zbog stanja travnjaka na Bilinom polju.

Zbog padalina i vremenskih prilika procijenjeno je da bi teren mogao biti u lošijem stanju nego što se očekivalo.

POVEZANO Gattuso: BiH je za nas kao Mount Everest

Gattuso je zbog toga odlučio da njegova reprezentacija neće odraditi završni trening na stadionu na kojem će se igrati utakmica. Umjesto toga, Talijani će posljednje pripreme obaviti u Covercianu, trening centru u Italiji.

Prema istim informacijama, talijanska reprezentacija će u ponedjeljak u 16.30 sati čarter letom iz Firence krenuti prema Bosni i Hercegovini.

Dolazak u Zenicu planiran je oko 19 sati, nakon čega će uslijediti standardne aktivnosti – obilazak terena i konferencija za medije.

Podsjetimo, utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u utorak od 20.45 sati na stadionu Bilino polje. Utakmica nosi ogroman ulog – plasman na Svjetsko prvenstvo – a vremenski uvjeti mogli bi imati značajan utjecaj na tijek susreta. Prijenos utakmice je na Sport Klubu 1!

